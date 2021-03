Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura su Sophie Codegoni : "La sua è stata una scelta consapevole"

Gossip TV

L'ex corteggiatore Giorgio si racconta dopo la delusione a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne con Matteo Ranieri, preferendolo a Giorgio Di Bonaventura. Proprio quest'ultimo ha rilasciato un'intervista al magazine del programma in cui ha raccontato tutte le emozioni vissute con la giovane milanese nel dating show di Maria De Filippi.

Giorgio Di Bonaventura rompe il silenzio sulla scelta di Sophie Codegoni a Uomini e Donne

Intervistato dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, Giorgio ha raccontato le emozioni vissute con Sophie e commentato la scelta della ragazza: "Sono stati tre mesi pieni di emozioni e il percorso mi ha regalato tanto. Nel corso dei mesi ho avvertito più volte il pericolo di non essere la scelta. Mi sono sempre sentito un pò indietro rispetto al percorso di Sophie e Matteo, ma l'ultimo giorno confrontando le due giornate passate insieme, avevo acquisito una maggiore consapevolezza".

"Credo che Sophie abbia scelto in modo sincero. La conoscenza più lunga e intensa con Matteo le ha permesso di fare una scelta con più lucidità e consapevolezza. Sarei voluto uscire da quello studio con lei, ma non le attribuisco nessuna colpa. [...] Ha scelto un ragazzo con caratteristiche molto diverse dalle mie. A Matteo voglio bene, credo sia una grande persona ma è innegabile che ci siano tante differenze tra di noi. Penso che Sophie abbia scelto un carattere più debole del suo, ma da un lato questo li aiuterà a compensarsi. La sua è stata una scelta consapevole. Non ho rimpianti. Di lei mi resta un bellissimo ricordo" ha aggiunto l'ex protagonista di Uomini e Donne.

Leggi anche Le parole di Sophie Codegoni dopo la scelta a Uomini e Donne

A proposito del suo avvicinamento all'ex corteggiatrice di Davide Donadei, Beatrice Buonocore, Giorgio ci ha tenuto a ribadire ancora una volta la sua posizione: "Il rapporto che ci lega è una semplice amicizia, niente di più. È nata una simpatia all'interno del programma, scambiandoci poche parole nel backstage e ci siamo fatti l'in bocca al lupo appena usciti".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.