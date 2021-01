Uomini e Donne, Giorgio Di Bonaventura dopo la lite con Sophie Codegoni: "Mi ha ferito. Se dovessi ascoltare la ragione..."

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni del corteggiatore Giorgio sul suo percorso a Uomini e Donne.

Dopo Davide Donadei, anche Sophie Codegoni sembra essere quasi pronta alla scelta. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, il corteggiatore Giorgio Di Bonaventura ha rivelato che, dopo l'acceso scontro in studio con la tronista, è pronto a rimescolare tutte le carte.

Lo sfogo di Giorgio Di Bonaventura dopo lo scontro a Uomini e Donne con Sophie Codegoni

"In questi giorni ho riflettuto tanto. La ragione mi suggerisce di fare un passo indientro" ha dichiarato Giorgio al settimanale di Uomini e Donne parlando della lite scoppiata in studio con Sophie "Il modo in cui ha affrontato certi argomenti mi ha ferito. Lei ha un carattere forte, ma a volte sfocia nell'arroganza. Il suo interesse spesso si tramuta in una sorta di presunzione. [...] Non ho paura, ma vedo in lei dei lati che mi piacciono e altri invece che devo comprendere".

"Questo episodio mi ha fatto riflettere tanto, perché ho dato peso a quello che è successo. Tengo gli occhi aperti; forse sono arrivato a un punto di non ritorno. Se reagisco così però significa che ci tengo e devo capire se far prevalere la coerenza davanti al sentimento. [...] Se dovessi ascoltare la ragione sarebbe un 'no'" ha aggiunto il bel corteggiatore parlando di una possibile scelta della tronista.

A proposito del suo rivale in amore Matteo Ranieri, Giorgio ha confessato: "È una persona troppo diversa da me per influire sul mio percorso. Sophie ha davanti a sè due persone opposte. Io e Matteo abbiamo molto poco in comune, e non mi sento minacciato da lui. [...] Penso che Matteo sia un bravo ragazzo, una persona umile e con dei valori, ma credo che si stia lasciando influenzare da quello che sta accadendo fuori. [...] Non ho nulla contro di lui né lo avrò. Il mio percorso è con Sophie e basta".

