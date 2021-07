Uomini e Donne: Giordano Mazzocchi presenta la sua nuova fidanzata (FOTO)

Gossip TV

L’ex corteggiatore del dating show di Maria De Filippi con il suo nuovo amore Arianna.

L'ex corteggiatore di Uomini e Donne, il bel maestro di sci che si presentò al dating show alla corte di Nilufar Addati si è ufficialmente fidanzato. Trascorsi tre anni dalla scelta dell'ex tronista italo-persiana, il 24enne di Avezzano, rimasto nel cuore di molti, non aveva mai presentato nessuna compagna e anzi più volte si era vociferato un ritorno di fiamma con Nilufar con la quale, oggi, è in rapporti di amicizia.

La fortunata fidanzata di Giordano si chiama Arianna, svolge la professione di parrucchiere e modella. Da tempo il gossip intorno all'ex corteggiatore mormorava un flirt su questa ragazza e ieri Giordano ha pubblicato una foto su Instagram abbracciato a lei, entrambi raggianti: "Sorridi sempre così" ha scritto l'ex corteggiatore.

Secondo i beninformati, la liaison tra Giordano Mazzocchi e Arianna prosegue già da qualche settimana, più precisamente dall’inizio dell’estate. Il 24enne di Avezzano è diventato un volto popolare e amatissimo (il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower), dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne nella stagione 2017/18. Nel maggio del 2018, Nilufar Addati al termine del suo trono, scelse Giordano e con lui partecipò anche a Temptation Island Vip nello stesso anno. La coppia dopo qualche tira e molla, si è detta definitivamente addio dopo circa un anno.

Mentre Giordano è tornato alla vita di tutti i giorni e si è innamorato di nuovo, Nilufar ha intrapreso la strada del mondo dello spettacolo. L'ex tronsita italo-persiana sogna di diventare una conduttrice e ha condotto di recente un cooking show in onda su Gambero Rosso HD, programma dedicato contemporaneamente all'arte e alla cucina. Nilufar e Giordano hanno mantenuto buoni rapporti e ora li lega una bella amicizia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.