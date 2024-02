Uomini e Donne, Gianni Sperti vittima di stalking: la rivelazione bomba a Verissimo

Gossip TV

Ospite del salotto di Verissimo con la sorella minore Cinzia, Gianni Sperti ha rivelato di essere stato vittima di stalking, poi ha parlato della fine del matrimonio con Paola Barale.

Noto opinionista di Uomini e Donne ormai da più di un ventennio, Gianni Sperti è stato ospite del salotto di Verissimo insieme alla sorella minore Cinzia, alla quale è profondamente legato. Durante la lunga intervista, Sperti ha parlato del matrimonio naufragato con Paola Barale per poi rivelare di essere stato vittima di stalking. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, la rivelazione shock di Gianni Sperti

Protagonista di Uomini e Donne, Gianni Sperti è uno degli opinionisti del dating show di Maria De Filippi da oltre vent’anni, al fianco di Tina Cipollari con la quale forma una coppia esplosiva. Ospite nel salotto di Verissimo, per un’intervista doppia con la sorella minore Cinzia, Gianni ha parlato a Silvia Toffanin del matrimonio naufragato con Paola Barale, ammettendo di aver rivelato le sue intenzioni proprio alla sorella per prima, per poi riflettere sul fatto che in una relazione dà tanto.

“Lei è stata la prima persona a cui ho detto che mi separavo da Paola, l’ho chiamata e le ho detto: “E’ finito il matrimonio tra me e Paola, ci separiamo“, quando ancora non lo sapeva nessuno, nemmeno i giornali. Lei mi rispose “se si sono lasciati Romina e Albano chiunque si può lasciare“. Mi annullo, mi viene spontaneamente. Se ci penso razionalmente non lo farei mai ma quando mi innamoro non è la ragione a comandare ma il cuore quindi io amo così. Mi piace di più vedere il sorriso nell’altra persona che riceverlo. Cerco di far stare bene l’altra persona…Saranno passati dieci anni dal mio ultimo amore”.

Cinzia, invece, ha rivelato di aver vissuto un amore tossico con il suo ex marito, un uomo che Gianni non ha mai apprezzato e che è diventato il suo stalker rendendogli la vita un incubo. Sperti per la prima volta ha parlato di questo capitolo della sua vita pubblicamente, invitando tutti a denunciare queste situazioni.

“A me non era mai piaciuto. Io non parlavo con questa persona da molti anni prima che lei si separasse […] Io avevo paura per lei e per le mie nipoti ma abbiamo continuato a reagire grazie alla giustizia che c’è stata vicino. Siamo stati male, è vero, ma non siamo mai caduti nelle provocazioni […] Lui è stato accusato di stalking nei miei confronti, non vedeva di buon grado il nostro rapporto. Noi ci amiamo tantissimo, tra me e lei c’è un feeling che forse lui non riusciva ad accettare. Quindi quando è finita lui pensava fosse colpa mia. Oggi sono passati degli anni e la giustizia ha fatto il suo corso, non si può permettere a nessuno di modificare la tua vita e non uscire per paura che qualcuno possa farci del male. Bisogna denunciare, è un consiglio”.

Cosa ne pensate di questa rivelazione inaspettata?

