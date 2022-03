Uomini e Donne, Gianni Sperti si scaglia contro Ida Platano e il pubblico esulta

Gossip TV

Dopo essere stato accusato di favoritismi, Gianni Sperti regala un colpo di scena ai fan di Uomini e Donne.

Il ruolo di opinionista è spesso il più scomodo al quale si possa aspirare e lo sa bene Gianni Sperti, che da decenni commenta le vicissitudini del protagonisti di Uomini e Donne, incappando in furiose polemiche causate dai suoi giudizi, considerati non propriamente oggettivi. Dopo aver notato quanto Gianni tenda a giustificare Ida Platano, il pubblico è stato costretto a ricredersi quando, nel corso dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi, l’opinionista ha ripreso duramente la dama bresciana.

Uomini e Donne, Gianni Sperti contro Ida Platano

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, dopo la cacciata del cavaliere che ha insinuato troppo, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tornati a discutere animatamente al centro dello studio. La dama bresciana è rimasta molto colpita dal cavaliere partenopeo, al punto da mettersi in gioco e iniziare a frequentarlo in modo esclusivo, scoprendo tuttavia che tra loro vi sono inconciliabili differenze caratteriali e di stile di vita. Ida ha lamentato una scarsa attenzione da parte di Alessandro, accusandolo di essere civettuolo con altre donne in sua presenza, per poi portarlo a confessare di non aver alcuna intenzione di lasciare la sua città natale per seguirla a Brescia.

Considerazioni che hanno fatto scattare Armando Incarnato, grande amico della Platano, che ha accusato Alessandro di non avere intenzioni serie e di voler uscire con la dama esclusivamente per la notorietà che ne deriva. Vicinanza è rimasto deluso dal mancato intervento di Ida, che con il suo silenzio ha confermato di nutrire gli stessi dubbi, mentre la dama ha spiegato le proprie ragioni, continuando a pungolare il cavaliere, ormai allo stremo della pazienza. A questo punto, a sorpresa, è intervenuto Gianni Sperti che si è scagliato contro Ida, dichiarando: “Va benissimo, ci sta che fa l’errore di non volersi trasferire, sbaglia perchè vuole andare a fondo con te senza darti la certezza però tu non puoi prendere un uomo e cambiarlo, ne scegli un altro. Se è fatto così e non soddisfa le tue esigenze non puoi tutti i giorni dire devi fare questo, è sbagliato per te”.

Il pubblico è rimasto scioccato dall’intervento dell’opinionista, accusato negli anni di aver sempre protetto i suoi preferiti, tra cui la stessa Platano. Anche un ex volto di Uomini e Donne, Barbara De Santi, ha fatto sapere di essere molto colpita dalle parole di Gianni, che finalmente dimostra di essere obiettivo nelle sue critiche. Immediata la reazione del popolo del web, che ha festeggiato la nuova dinamica, prendendo le parti di Vicinanza.

O MIO DIO GIANNI CHE VA CONTRO IDA CHE COSA STA SUCCEDENDO RAGA #UominieDonne pic.twitter.com/LoAlaQJjUt — 𝑆𝑎𝑟𝑎.🌹 sottona per Lauro ✨ (@smiletiziano1) March 15, 2022

