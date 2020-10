Uomini e Donne, Gianni Sperti furioso contro Daniel: "Fai schifo! Uomo di me**a", rivolta in studio (VIDEO)

Gossip TV

Tutti contro il cavaliere Daniel, ecco cosa è successo oggi a Uomini e Donne.

Scontro di fuoco a Uomini e Donne tra Daniel e Cristina. A difendere la dama dalle pesanti accuse e offese ci ha pensato l'opinionista Gianni Sperti che ha accusato il cavaliere di essere un "uomo di me**a".

Rivolta a Uomini e Donne, tutti contro Daniel

Già nel corso della precedente puntata di Uomini e Donne, Daniel era stato duramente accusato di essere interessato solo ed esclusivamente al patrimonio di Cristina. Oggi entrambi hanno fatto sapere che la loro conoscenza non sta proseguendo nel migliore dei modi, anzi. In studio le loro versioni sono discordanti e i presenti sembrano credere solo alla dama.

Stanco delle accuse e del comportamento assunto da Cristina nei suoi confronti, Daniel è tornato al suo posto lasciandosi andare a un'espressione davvero infelice che ha spiazzato tutti i presenti: "Fai schifo". Inutile dire che lo studio si è letteralmente rivoltato contro il cavaliere. "Tu fai schifo" ha risposto furioso Gianni. Anche Tina Cipollari, visibilmente arrabbiata, ha chiesto all’uomo come si permette a dire certe cose a una donna. Dal parterre femminile del trono over, tutte le donne si sono scagliate contro Daniel.

Gianni non è riuscito proprio a trattenere la rabbia di fronte al comportamento di Daniel, tanto che sembra dichiarare: "È un uomo di me**a. Ma come ti permetti. Chiedi scusa subito". Sui social tutti hanno appoggiato gli interventi dei due opinionisti di Uomini e Donne. Non solo, questa volta, è stato apprezzato anche quello fatto da Armando Incarnato che si è rivolto a Maria De Filippi affermando: "È da prendere a schiaffi".

