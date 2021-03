Uomini e Donne, Gianni Sperti difende Gemma Galgani: accuse pesantissime per la Dama

Gossip TV

Nelle Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gianni Sperti difende Gemma Galgani e accusa Maurizio Giaroni di essere d'accordo con Maria Tona.

Gemma Galgani non può rilassarsi neppure durante la Puntata dedicata alla sfilata dei cavalieri del Trono Over. La protagonista più discussa di Uomini e Donne, infatti, viene chiamata in causa da Maurizio Giaroni che l’accusa di essere gelosa della complicità con Maria Tona. Quando il cavaliere fa un’insinuazione piuttosto pesante sul conto della dama torinese, Gianni Sperti interviene per difendere a spada tratta Gemma.

Uomini e Donne, Gianni Sperti difende Gemma Galgani

Oggi la Puntata di Uomini e Donne è stata dedicata alla sfilata dei cavalieri del Trono Over, che hanno il compito di interpretare un vero e proprio amore da film. Alla sfilata partecipano anche Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny, dimostrando tutta la loro timidezza e spontaneità. La passerella di Maurizio Giaroni suscita non poche polemiche, dal momento che Maria Tona lo premia con il massimo dei voti nonostante abbia deciso di chiudere la sua frequentazione con il cavaliere pochi giorni prima. Il gesto di Maria fa insospettire Gianni, che è certo che i due siano d’accordo e che la dama stia prendendo in giro Alessandro per continuare ad essere al centro dell’attenzione.

La Tona si giustifica, spiegando di aver dato a Maurizio un voto alto perché ha trovato azzeccata la sua interpretazione. Le parole della dama, tuttavia, non sembrano convincere nessuno e nella querelle si inserisce anche Gemma Galgani. La torinese, infatti, ha frequentato per un certo periodo il Giaroni e ha deciso di chiudere quando lui si è mostrato ben più interessato a Maria. Le parole della Galgani hanno fatto infuriare il cavaliere, che ha accusato Gemma di essere gelosa del fatto che con la Tona ci siano state effusione fisiche.

Secondo il Giaroni, infatti, anche la torinese avrebbe voluto approfondire un approccio fisico e vedendolo decisamente disinteressato, avrebbe serbato rancore nei suoi confronti. A questo punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha fatto notare quanto sia poco elegante rivolgere un’accusa del genere ad una donna, senza contare che tutti provano pulsioni e non per questo dovrebbero essere giudicati. Conclusa la discussione, che ha visto Alessandro del tutto spiazzato dalla ritrovata complicità tra Maria e Maurizio, la dama ha confermato l’intenzione di non frequentare più il Giaroni per dedicarsi al suo nuovo corteggiatore.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.