Uomini e Donne, Gianni Sperti critica Massimiliano Mollicone: "Hai rincorso Eugenia per il pubblico"

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Massimiliano Mollicone convince Eugenia a tornare ma Gianni Sperti nutre dei sospetti nei confronti del tronista.

Dopo aver abbandonato lo studio di Uomini e Donne in lacrime, convinta di non piacere abbastanza al tronista Massimiliano Mollicone, la corteggiatrice Eugenia ha fatto un passo indietro e ha deciso di darsi una seconda occasione. In esterna, Massimiliano ha assicurato alla giovane di trovarla bella e di essere attratto dal suo carattere, mentre Federica è esplosa accusandolo di essere stato falso supportata anche da Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Eugenia torna ma fa infuriare Massimiliano

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, la corteggiatrice Eugenia sembrava sempre più sicura di non piacere abbastanza al tronista Massimiliano Mollicone. L’arrivo di Federica, infatti, è stato letto dalla corteggiatrice come una conferma del suo pensiero ed Eugenia ha deciso di lasciare il dating show di Canale5. La corteggiatrice, in lacrime, ha ascoltato Massimiliano parlare di attrazione mentale ed è certa che, data la loro giovane età, questo non potrebbe bastare in un ipotetico futuro insieme.

Conclusa la diretta, il Mollicone ha rincorso Eugenia dietro le quinte chiedendole ostinatamente di tornare e darsi una seconda occasione. Intenerita dalla reazione di Massimiliano, la corteggiatrice ha accettato e la coppia si è confrontata nuovamente in esterna. Qui, la giovane ha mostrato un video carico di sentimento, coinvolgendo le persone più importanti della sua vita. Una battuta di Eugenia, tuttavia, ha fatto infuriare Massimiliano che ha chiesto di spengere le telecamere per chiarire la situazione.

La scelta del tronista, tuttavia, ha fatto indispettire Federica e Vanessa, offese dal fatto che il romano abbia sminuito la loro conoscenza in questo modo. “Io non sono convinto della tua scelta. Secondo me il bene che abbiamo dimostrato ad Eugenia ti ha condizionato… Anche l’esterna, che è stata molto bella, ma quella battuta del cane non era offensiva mentre tu te la sei presa troppo”, ha commentato Gianni Sperti. Nel frattempo, Federica ha chiesto spiegazioni al tronista che ha ammesso che avrebbe fatto lo stesso anche per loro, se fossero fuggite in quel modo. Insomma, Massimiliano fa un passo in avanti e venti indietro nei confronti delle sue corteggiatrici, e sembra essere sempre più confuso a proposito dei suoi sentimenti.

