Uomini e Donne, Gianni Sperti: "Aurora Tropea è una persona costruita. Lei mi usa per i suoi scopi"

L'opinionista di Uomini e Donne torna all'attacco contro la discussa dama del parterre over.

Gianni Sperti e Aurora Tropea continuano a rendersi protagonisti di accese discussioni nello studio di Uomini e Donne. Intervistato dal settimanale ufficial del dating show di Maria De Filippi, lo storico opinionista ha colto l'occasione per dire tutto quello che pensa della discussa dama del trono over.

Gianni Sperti critica Aurora Tropea, la confessione dell'opinionista di Uomini e Donne

"Il fatto che mi abbia definito una persona dall'innamoramento facile mi ha ferito perché l'amore è un sentimento nobile" ha esordito Gianni al settimanale ufficiale di Uomini e Donne "Nessuno può permettersi di sminuire i miei sentimenti e soprattutto di parlarne pubblicamente. Non sopporto quando sono obbligato a rispondere della mia vita privata senza volerlo. [...] Quello che deve essere chiaro è che il mio ruolo a Uomini e Donne è di commentare le dinamiche relazionali dei partecipanti. Non è previsto che si parli dei miei sentimenti e della mia vita privata. Alcuni partecipanti come Aurora quando non sanno cosa rispondere perché si trovano in difficoltà, mi attaccano giudicando il mio privato".

Lo storico opinionista di Uomini e Donne ha continuato attaccando e criticando il comportamento assunto da Aurora nei suoi confronti. Secondo Gianni, un comportamento studiato a tavolino con il fine di creare liti e discussioni in studio: "Aurora non mi piace, non la sento vera e penso abbia un atteggiamento di superiorità, secondo me infondato, e trovo lo faccia in maniera non autentica. Non credo sia interessata a cercare l'amore. Istiga tutti perchè è lei che cerca la discussione animata e poi piange lacrime di coccodrillo. [...] Sono convinto che Aurora sia una persona costruita. Sono molto sensibile e le persone le guardo negli occhi: lei è sempre sfuggente, lancia la bomba senza guardarmi mai, e poi subito dopo si lamenta perché dice che non le viene data la possibilità e il tempo di parlare delle sue relazioni".

"È tutto premeditato. Sono quasi certo che abbia capito come mettersi al centro dell'attenzione: lei mi usa, praticamente, per i suoi scopi. Al momento non le riconosco nessun pregio sebbene pensi che qualcuno ne abbia" ha concluso Sperti.

