Uomini e Donne, Gianni Sperti aggressivo con Andrea Nicole: denuncia in arrivo?

Gossip TV

Un caro amico di Andrea Nicole sottolinea l’atteggiamento esagerato e aggressivo di Gianni Sperti nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne.

La messa in onda della puntata della scelta di Andrea Nicole e la conseguenze cacciata da Uomini e Donne, era uno degli eventi più attesi della nuova stagione del dating show di Canale5. Come previsto, la confessione della tronista ha creato forti tensioni in studio, scaturite anche da Gianni Sperti che si è mostrato fin troppo deluso e nervoso nei confronto di Andrea Nicole. Molti telespettatori hanno giudicato lo sfogo dell’opinionista eccessivo e aggressivo, compreso un caro amico della tronista che si è scagliato contro Gianni e ha fatto un piccolo spoiler sulla relazione con Ciprian.

Uomini e Donne, parla un amico Andrea Nicole dopo la scelta

I fan di Uomini e Donne attendevano in trepidante attesa la messa in onda della scelta di Andrea Nicole, che si presupponeva sarebbe stata memorabile dato che la tronista ha deciso di infrangere il regolamento, trascorrendo la notte con Ciprian. Le attese sono state rispettate e la puntata del dating show di Canale5 è stata a dir poco infuocata, schizzando in trend anche su Twitter e commentata da milioni di utenti sui social. A far scalpore, oltre la cacciata di Ciprian e Andrea Nicole, sono state le durissime parole che Gianni Sperti ha rivolto alla tronista. Se Tina Cipollari ci ha abituato a qualche parola fuori posto in nome della sua veracità, Gianni ha sempre espresso i suoi concetti con estrema calma, anche quando questi erano duri e affatto lusinghieri. Questa volta, invece, l’opinionista ha perso la testa e ha iniziato ad inveire contro Andrea Nicole, chiamandola scorretta, accusandola di essere andata a letto con il primo che le suona alla porta di casa, dichiarando di essere deluso come mai prima e tanto altro ancora, finendo poi con lo sbraitare contro Roberta Giusti, colpevole di essersi commossa per il trattamento poco educato ricevuto da Andrea Nicole in studio. In molti hanno espresso perplessità nei confronti di Gianni, accusandolo di aver esagerato con una ragazza che, seppur scorretta, ha comunicato quanto accaduto il giorno dopo senza portare avanti un’inutile sceneggiata. Anche un caro amico di Andrea Nicole ha preso posizione contro Sperti, tuonando sui social:

“E finalmente siamo arrivati alla puntata tanto attesa! Pubblico questa foto sorridente di Andrea non a caso , poiché potete toglierle tutto ma non il suo sorriso! Come mai Gianni e Tina Cipollari non sono stati muniti anche di pietre e fucili? Vi elenco parole ed espressioni che nella puntata sono usciti dalle bocche di Tina e Gianni che seduti sui loro troni d’Olimpo hanno espresso: disonesti, non per bene, sprovveduti, furbata , trattati da principi, fasulla, meglio che chiudi la bocca, stronzi, opportunisti, come persona non vali niente, superficiali, premeditato, finti, scorretta, figura di m, falsi, brutte persone, brutti esempi…. E la finezza di Gianni per concludere ” la notte l'hai gestita da sola “. Mi rivolgo a Gianni e Tina: se il vostro lavoro era aumentare lo share, beh forse l'avete alzato un pochino. Se invece pensate davvero quello che avete detto, beh allora posso solo dirvi che la gelosia e l’invidia sono delle brutte cose. Gelosia perché loro si sono trovati e a dispetto dei malpensanti credo che saranno felici; invidia perché ci vuole coraggio a scavalcare scalette, contratti e organizzazioni macchiavelliche e fare quello che hanno fatto loro davanti a tutta Italia", ha scritto su Instagram.

"Potevano benissimo fingere fino in fondo, non l'hanno fatto perché sono veri, questo è amore, questa è passione. Inutile rivoltarla sulla produzione e la gente che lavora lì dentro. Non hanno mancato di rispetto a nessuno! Inutile qualsiasi tentativo di farli sentire in colpa o di affossarli. E poi , Gianni, ma come ti permetti di scatenare tutta la tua frustrazione addosso ad una ragazza! Hai davvero esagerato e le critiche non mancheranno ad arrivare ! Sono stato accusato di aver dato delle anticipazioni, ve ne do un’altra … Non finisce qui. Viva l’amore libero da vincoli e pregiudizi”. Le parole dell’amico della tronista hanno fatto nascere il dubbio che Andrea Nicole abbia intenzione di ottenere giustizia per il trattamento di Sperti, e contemporaneamente confermano che la tronista è ancora fidanzata con Ciprian.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.