Uomini e Donne, Gianluca De Matteis non convince: Trono al capolinea?

Il tronista Gianluca De Matteis nuovamente criticato nello studio di Uomini e Donne. Il romano pronto a rinunciare al dating show di Maria De Filippi?

Il percorso di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne è sempre più zoppicante. Il tronista romano non convince e continua a creare polemiche, mostrandosi decisamente freddo e distaccato. Gianluca è pronto a lasciare l’avventura nel Trono Classico?

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: è nuovamente polemica

Gianluca De Matteis ha attirato la benevolenza del pubblico di Uomini e Donne per la sua trasparenza e i suoi modi molto garbati. Riflessivo, educatissimo e indubbiamente affascinante, il romano ha tutte le carte per diventare il nuovo volto del Trono Classico e trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi. Eppure qualcosa non quadra. Gianluca è stato piantato in asso da tutte le sue corteggiatrici, che hanno lamentato scarso interesse e partecipazione durante le esterne e nella chat messe a disposizione dalla redazione. Dopo l’iniziale battaglia all’ultimo colpo con Armando Incarnato, per ottenere l’attenzione della bella Lucrezia, il De Matteis sembra aver perso il suo smalto. Gianni Sperti ha cercato di far notare al romano che il suo atteggiamento distaccato non paga, dal momento che le ragazze che scendono in studio a corteggiarlo la interpretano come mancanza di interesse.

Il tronista Gianluca De Matteis lascia Uomini e Donne?

Certamente, il De Matteis ha un carattere estremamente particolare e complesso, che a tratti lo rende antipatico agli spettatori. Dopo l’addio di Gabriella Maglione, con la quale il tronista sembrava aver instaurato una reale armonia, Gianluca si è perso e ha deciso di concentrare la sua attenzione su Dalila. L’interesse per la corteggiatrice, che ha rinunciato al trono per scendere nel parterre delle corteggiatrici del bel fisioterapista, è stato messo in discussione durante la Puntata di oggi. Gianni, infatti, non crede che Gianluca sia attratto da Dalila, che invece ha lamentato il fatto di non essere stata difesa dal tronista quando Gabriella ha insinuato che a lui non interessi nessuno. Tra una polemica e l’altra, il De Matteis perde consensi e c’è da chiedersi se il suo percorso nel Trono Classico non sia già giunto al termine. Al momento, Dalila rimane in studio ma pretende di vedere di più dal romano perché non ha intenzione di perdere il suo tempo.

