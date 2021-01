Uomini e Donne, Gianluca De Matteis in un noto Film prima di diventare Tronista

Gossip TV

Il pubblico ha adorato così tanto Gianluca De Matteis, nonostante la sua uscita volontaria da Uomini e Donne, da averlo scovato in una piccolissima parte in un noto film italiano.

Come ben sappiamo, il tronista Gianluca De Matteis è fuori da Uomini e donne. Il giovane e affasciante romano ha preso la decisione di abbandonare il programma di Maria De Filippi, una decisione sofferta ma pienamente consapevole di ciò che non ha trovato e di voler prendere altre strade. "Un ragazzo d'oro" avrà pensato il pubblico, seriamente ferito dalla sua scelta e già con il fardello di dover sopportare la sua assenza. La personalità, l'educazione e il romanticismo mostrato da Gianluca sono state qualità che non sono sfuggite alla maggior parte delle persone, nonostante le corteggiatrici Lucrezia, Gabriella e Dalila non siano state in grado di capirlo o di fidarsi abbastanza.

Ma, appunto, al pubblico è piaciuto così tanto che ci è voluto poco tempo prima che qualcuno lo scovasse in un piccola parte di un film. Si tratta di Sono tornato, la commedia di Luca Miniero con Massimo Popolizio e Frank Matano in cui De Matteis si presenta con i capelli molto più corti di come l'abbiamo conosciuto. Non è un caso, perché il ragazzo ha già dichiarato di essere particolarmente interessato al mondo della recitazione ed è anche per questo motivo che ha deciso di abbandonare Uomini e donne, nonostante la crescente popolarità che stesse avendo. Forse ha riflettutto bene, pensando che la sua immagine debba venire associata a un altro settore dell'entertainment, quello che davvero gli interessa e vuole seguire professionalmente.

