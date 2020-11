Gossip TV

Gianluca De Matteis commenta l'abbandono di Gabriella e il suo percorso a Uomini e Donne in veste di tronista piuttosto contestato.

Gianluca De Matteis è finito al centro delle polemiche nelle ultime Puntate di Uomini e Donne. L’affascinante tronista romano non riesce ad essere spontaneo ed è stato accusato di fingere con le sue corteggiatrici. Dopo l’addio di Gabriella Maglione, il De Matteis si è sfogato sulla delicata situazione che si è creata e sul motivo che l’ha spinto a non esporsi immediatamente con le ragazze che sta conoscendo.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis rimpiange Gabriella Maglione

Affascinante, capello ribelle e sorriso conquistatore: Gianluca De Matteis è il tronista più chiacchierato di Uomini e Donne. Il romano sembra essere poco disposto a sbottonarsi e molto concentrato su sé stesso, tanto che la bella Gabriella Maglione ha deciso di chiudere con Gianluca e rinunciare a presenziare nello studio del Trono Classico. Sebbene Gianluca sia sembrato molto colpito dalla notizia, c’è chi ha visto nel giovane una compostezza fuori dal comune e l’ha scambiata per innata capacità di fingere le proprie emozioni. Dopo aver affrontato le accuse, il De Matteis si è raccontato al settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi e ha ammesso:

Sono abituato a rimarginare molto, mi definisco un cervellotico e il contrario di un istintivo: mi vivo le emozioni ma ci rifletto sempre sopra. Osservo tutto quello che accade in puntata e poi lo rielaboro, non sono uno che lascia correre. Avrei voluto esprimermi di più, perché spesso sono intervenuto solo quando c’era da dire qualcosa, mentre in generale sono una persona solare ed estroversa […] Gabriella mi ha totalmente spiazzato. Non me lo aspettavo per niente perché è successo all’improvviso in un momento in cui avevo manifestato la mia difficoltà emotiva. erano giorni che ero in confusione, mi sentivo demoralizzato, non riuscivo a capire qualche fosse il mo problema. Mi è dispiaciuto tanto, perché ho la sensazione che ci siamo conosciuti poco ma dietro possa essersi molto di più. Gabriella mi piace; ho avuto tanti dubbi sulla nostra compatibilità caratteriale, ma a pelle mi sento trasportato. Sento che c’è chimica, feeling e che potremmo divertirci e stare bene insieme.

Ginaluca De Matteis pronto a mettersi in gioco a Uomini e Donne

Gianluca ha ammesso di non essere riuscito a far emergere il lato più profondo del suo carattere, a causa di una armatura che è solito portare per non rimanere ferito dal mondo esterno. Le critiche ricevute durante la settimana hanno aiutato il De Matteis a capire che deve sbloccarsi, se vuole portare a termine il percorso a Uomini e Donne, trovando la donna della sua vita. A proposito delle nuove corteggiatrici che sono scese in studio per conoscerlo, il tronista romano ha dichiarato:

Sono due bellissime ragazze e sono contento che siano scese. Ho già percepito una differenza tra loro, senza nulla togliere a nessuna delle due. Sono contento delle persone che ho conosciuto, perché le persone che scelgo son mature, mi tengo testa, son interessanti e hanno una visione della vita che è quella che piace a me. Mi piace che, quando hanno un problema, vengano da me per confrontasti, piuttosto che andarsene a piangere senza esprimersi mai. Amo le reazioni forti e decise […] Mi sento più libero nel lasciarmi andare e me ne sono accorto dalle sterne che ho fatto subito dopo quello sfogo.

