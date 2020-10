Uomini e Donne, Gianluca De Matteis: "Basta con Lucrezia. Non voglio una persona come lei al mio fianco"

Gossip TV

Il tronista prende la sua decisione e chiude la conoscenza con la corteggiatrice di Uomini e Donne.

La nuova puntata di Uomini e Donne, andata in onda oggi giovedì 8 ottobre 2020, su Canale 5 è stata ricca di colpi di scena. Protagonisti in studio Lucrezia Comanducci, Armando Incarnato e Gianluca De Matteis, che ha deciso di chiudere la frequentazione con la corteggiatrice.

La decisione di Gianluca De Matteis a Uomini e Donne

Gianluca è tornato al centro dello studio di Uomini e Donne insieme a Lucrezia e Armando. Il tronista romano, dopo aver concesso alla corteggiatrice tutto il tempo necessario per prendere una decisione e stanco di far parte di un triangolo amoroso, ha deciso di chiudere la conoscenza con la bella 33enne e lasciare campo libero al cavaliere napoletano.

Maria De Filippi ha mandato in onda l'esterna di Gianluca e Lucrezia in cui lui si è lamentato delle poche iniziative che la corteggiatrice prende nei suoi confronti: "Non voglio una persona moscia. Non abbiamo nulla da dirci. Più volte sono stato combattuto nel farla restare o meno, ma avrei preferito vedere un suo gesto. Avrei apprezzato se fosse venuta ad invitarmi a ballare e quindi io dico basta perché mi ha anche detto che sono qui per i teatrini. Se pensavi che stessi facendo un teatrino, vuol dire che il teatrino va bene pure a te e quindi non ti credo più e non voglio una persona come te al mio fianco". "Basta lo dico io perché ci sono rimasta male. Non mi aspettavo questo suo atteggiamento, ma non mi ha dato nessun imput anche perché io non sono una che si butta se dall’altra parte non vedo un interesse" ha prontamente replicato lei.

Leggi anche Tina Cipollari offende Gemma Galgani a Uomini e Donne

De Matteis, stanco della situazione, ha poi deciso di mettere un punto alla loro conoscenza: "Basta, io sto bene così. Non me ne faccio niente di una persona così accanto a me". Decisione condivisa anche dalla Comanducci. Il ragazzo è tornato sul trono mentre Incarnato ha chiesto alla conduttrice di far accomodare la bella Lucrezia nel parterre over: "Siediti là". La corteggiatrice, dopo aver abbandonato lo studio, è poi rientrata per continuare la sua frequentazione con Armando.

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e Donne.