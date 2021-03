Uomini e Donne, Giancarlo lascia il programma con Alessandra: Aurora Tropea addio!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Giancarlo Cellucci e Alessandra hanno deciso di vivere la loro relazione lontano dallo studio del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere ha dimenticato Aurora Tropea, nonostante le lunghissime polemiche, e si dice pronto ad aprire il suo cuore alla dama dopo diverse settimane di frequentazione.

Uomini e Donne, Giancarlo e Alessandra escono insieme dallo studio

Giancarlo Cellucci è uno dei protagonisti più discussi del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere è finito al centro delle polemiche per la sua frequentazione con Aurora Tropea. Frequentazione che è stata vissuta in due modi diametralmente differente dai due volti del dating show di Canale5. Mentre la Tropea ha ammesso di provare un sentimento molto forte per Giancarlo, lui ha preso le distanze pensando alla dama come amica più che come possibile partner. I due si sono affrontati a più riprese al centro dello studio, provocando la reazione degli opinionisti che si sono schierati dalla parte del Cellucci.

Nel frattempo, il cavaliere ha intrapreso la conoscenza di Alessandra che è rimasta sempre al suo fianco, tra alti e bassi, consapevole di aver trovato una persona che rispecchia il suo prototipo ideale. Da quando Aurora ha lasciato il programma di Maria De Filippi, il cavaliere e la dama hanno continuato a frequentarsi sempre più assiduamente fino a giunge ad una giusta conclusione. Nella Puntata di oggi, infatti, Giancarlo e Alessandra si sono dichiarati i proprio sentimenti che ormai fanno parte delle sfumature dell’amore.

Il Cellucci, molto emozionato, ha accolto la richiesta di Gianni Sperti e ha deciso di uscire dallo studio con Alessandra per continuare la loro storia d’amore. Dopo un romantico ballo, la dama ha ringraziato tutti e in particolare Armando Incarnato, che l’ha sempre difesa e capita. Insomma, a Uomini e Donne è nata una nuova coppia e chissà che tra qualche mesi non si parli già di fiori d’arancio. Nel frattempo, la domanda che sorge spontanea è: come l’avrà presa Aurora?

