Uomini e Donne, Giacomo Czerny verso la Scelta: il percorso con Martina Grado e Carolina Ronca

Manca poco alla scelta di Giacomo Czerny e vogliamo ricordare il percorso del tronista a Uomini e Donne con Martina e Carolina.

Giacomo Czerny ha deciso di mettersi alla prova nello studio di Uomini e Donne, calandosi non senza qualche difficoltà nel ruolo di tronista. Il giovane ha affrontato un percorso intenso, che gli ha permesso di superare l’iniziale timidezza, grazie alla conoscenza con Martina Grado e Carolina Ronca. Mancano pochi giorni alla scelta di Giacomo, ma ricordiamo insieme cosa è successo con le due corteggiatrici nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny verso la scelta

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Giacomo Czerny, giovane ligure con le idee molto chiare e tanta timidezza da superare. Il tronista ha iniziato il suo percorso nel Trono Classico con tante remore, non sapendo se fidarsi o meno delle corteggiatrici scese in studio per conoscerlo meglio. L’attenzione di Giacomo è stata immediatamente catturata da Martina Grado e da Carolina Ronca, che sono riuscite a tirare fuori il meglio e il peggio da lui.

Martina si è mostrata immediatamente molto espansiva nei confronti del tronista, con una prima esterna spumeggiante durante la quale si è messa a nudo nonostante non avesse ancora confidenza con il ligure. Colpito dalla Grado, il tronista ha continuato a portarla in esterna per poi tornare sui suoi passi, quando si è reso contro che l’eccessiva parlantina della corteggiatrice poteva essere indice di poca affidabilità. Giacomo, infatti, ha sospettato che la giovane stesse mentendo ed esagerasse con le proprie esternazioni, nel tentativo di far colpo su di lui. Martina ha fatto un passo indietro, rendendosi conto di essersi esposta troppo, e la situazione è migliorata al punto che tra i due ci sono state esterne molto significative.

Nel frattempo, Carolina si è fatta largo nel cuore del Czerny, che è rimasto immediatamente affascinato dalla giovane e dal suo naturale carisma. I toni bruschi e le improvvise virate della Ronca, tuttavia, hanno portato Giacomo a dubitare delle sue parole, soprattutto quando la corteggiatrice ha ammesso di essere innamorata di lui. Tra alti e bassi, Martina e Carolina hanno tenuto duro. Tra poco assisteremo alla scelta di Giacomo e il pubblico è indeciso: il tronista sceglierà Martina o Carolina?

