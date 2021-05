Uomini e Donne, Giacomo Czerny sceglie Martina Grado: Carolina Ronca furiosa (VIDEO)

Gossip TV

Giacomo Czerny sceglie Martina Grado nello studio di Uomini e Donne, mentre Carolina Ronca fugge dallo studio furiosa.

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Giacomo Czerny ha fatto la sua scelta dopo un emozionante percorso nel dating show di Maria De Filippi. Il protagonista del Trono Classico ha deciso di uscire dal programma con Martina Grado. La rivale Carolina Ronca è furiosa e lascia il programma senza accettare di salutare il tronista, sentendosi presa in giro dopo le ultime confessioni in esterna.

Uomini e Donne: Carolina Ronca furiosa con Giacomo Czerny

Giacomo Czerny fa il suo ingresso per l’ultima volta nello studio di Uomini e Donne in veste di tronista. Il giovane ligure è molto emozionato e, per rassicurarlo in un momento così importante, Maria De Filippi ha chiamato Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio con le rispettive dolci metà. Tocca a Martina Grado e Carolina Ronca entrare nello studio per guardare insieme i momenti più belli e intensi del percorso nel Trono Classico con il Czerny. Prima di fare la sua scelta, Giacomo ha chiesto alla redazione di trascorrere un’intera giornata con Martina e Carolina. In studio tutti si complimentano con Giacomo, compresa Gemma Galgani che è molto emozionata per la scelta del giovane e ammette di esserne rimasta affascinata sin dall’inizio. È il momento della scelta e, dopo aver ringraziato tutti, Giacomo chiede di far entrare Carolina.

“Quando sei arrivata ho fatto un sospiro di sollievo e, fin dal primo giorno che ti ho vista, io non ci ho capito più niente. Siamo insieme capaci di sentire determinate cose che non tutti possono sentire. Io non avevo dubbi su ciò che sentivo per te e non ne ho mai avuti… Però poi ho iniziato a guardare un po’ più avanti […] Io ho dovuto ascoltare il mio cuore e la mia testa, semplicemente ho capito dove volevo andare e quando pensavo una strada non la pensavo con te. Mi fa male, perché sono stato il primo a crederci e mi assumo le responsabilità, anche se ho sempre fatto tutto con il cuore e non ti ho mai preso in giro”, ha dichiarato Giacomo.

“Io penso solo che sapevi il sentimento che avevo nei tuoi confronti, hai fatto di tutto affinché te lo dimostrassi. Potevi evitare tante cose, anche farmi sentire sbagliata per le mie reazioni. È stato difficile per me fidarmi e dopo questa… Forse eri bravo tu a farmi sentire che questo sentimento era innato, ma se il tuo sentimento svanisce vuol dire che non è stato vero. Mi auguro di trovare un amore vero, io sono stata vera sempre nei tuoi confronti”, ha replicato Carolina molto delusa lasciando lo studio senza neppure salutare il tronista.

Uomini e Donne: è Martina Grado la scelta di Giacomo Czerny

Tocca a Martina entrare, e la corteggiatrice è talemente emozionata da non riuscire a parlare. "Quando ti ho vista mi hai steso, ma non capivo come tu fossi, mi sono venute delle paranoie e abbiamo iniziato un percorso in salita. Ho pensato anche di mandarti via, poi ho capito che avevo solamente paura di conoscerti. Io con te ho imparato una cosa bellissima, ovvero saperti aspettare perché mi sono reso conto dopo che in realtà a me piaceva quella che si è presentata la prima volta [...] Con te c'è chimica, leggerezza, passione e ci sono stati giorni in cui non riuscivo a non pensarti. Forse non sono io che scelgo te, ma sei tu che scegli me perché io ho una voglia matta di stare con te", ha ammesso Giacomo mentre la Grado è scoppiata in lacrime.

"Mi stai dando la dimostrazione che tutto quello che ho detto era vero, sei nei miei pensieri e in ogni cosa che faccio dal primo giorno che i nostri sguardi si sono incrociati", ha repliato Martina alzandosi e abbracciando il tronista. La nuova coppia di Uomini e Donne festeggia sotto una marea di petali rossi, tra l'applauso del pubblico e la commozione di Gemma Galgani.

