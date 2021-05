Uomini e Donne, Giacomo Czerny nel cast del programma?: "Sono giorni di fuoco, si tratta di..."

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne accetterà la proposta di Maria De Filippi?

Giacomo Czerny ha concluso il suo percorso sul trono insieme a Martina Grado, preferendola alla rivale Carolina Ronca. Intervistato dal magazine di Uomini e Donne, il ragazzo ha raccontato tutte le emozioni vissute il giorno della scelta e parlato della proposta inaspettata ricevuta da Maria De Filippi.

Giacomo Czerny torna a Uomini e Donne come videomaker? Parla l'ex tronista

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giacomo e Martina prosegue nel migliore dei modi. "Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo. Inizialmente l’avevo definito folle perché c’erano un insieme di emozioni a cui non sapevo dare un nome, ora però è un amore vero perché lo stiamo vivendo liberamente" ha dichiarato la giovane.

Il giorno della scelta, però, Giacomo ha ricevuto una inaspettata proposta di lavoro come videomaker da parte della De Filippi. "È probabile che tutto questo avverrà, ma non ci sto ancora pensando" ha confessato l'ex tronista di Uomini e Donne "Sono giorni di fuoco e ho ancora bisogno di capire quello che farò, ma è certamente un’ipotesi che sto valutando. Si tratta di una decisione importante che richiede tempo".

Leggi anche Giacomo Czerny e Martina Grado dopo la scelta a Uomini e Donne, le prime dichiarazioni

Giacomo, quindi, potrebbe trasferirsi a vivere a Roma, aumentando la distanza con Martina. La neo coppia, però, sembra avere le idee molto chiare: "Stiamo cercando di capire come gestire la lontananza e cosa sia meglio fare per noi. Entrambi abbiamo la volontà di portare avanti ciascuno i propri obiettivi, ambizioni e lavoro, ma con il desiderio di poterci incastrare in tutto questo. Diamo importanza alla nostra realizzazione personale, ma con il fine di ritrovarci in tutto. Lasceremo che le cose vengano da sole: quando c’è la voglia di viversi, si può affrontare qualsiasi sfida".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.