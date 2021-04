Uomini e Donne, Giacomo Czerny in crisi: Martina lancia un'accusa al Tronista

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Giacomo Czerny in crisi: chi sceglierà tra Martina e Carolina.

Il tronista Giacomo Czerny ha preso una decisione importante nella Puntata di Uomini e Donne, scegliendo di continuare il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con Martina e Carolina, senza conoscere nuove corteggiatrici. Entrambe le esterne sono state piuttosto coinvolgenti, e le due ragazze temono che il tronista abbia le idee molto confuse. Giacomo è vicino ad una scelta?

Uomini e Donne, Giacomo Czerny sempre più confuso

Il tronista Giacomo Czerny sembra essere profondamente diviso tra Martina e Carolina. La prima ha iniziato con molta foga il suo percorso a Uomini e Donne, finendo con il destabilizzare il tronista. Dopo diverse esterne, tuttavia, Giacomo è tornato sui suoi passi e ha capito che Martina tiene veramente alla loro conoscenza e inizia a provare una sentimento più profondo per lui. Carolina, invece, sembrava essere la preferita sin dal primo momento in cui è approdata nello studio del Trono Classico ma il suo carattere focoso e i mutamenti improvvisi hanno portato il Czerny ad allontanarsi.

Nelle ultime Puntate, Giacomo è stato costretto a correre dietro a Martina e Carolina, che hanno abbandonato a turno lo studio, per poi iniziare a frequentare una nuova corteggiatrice. La scelta del tronista non è piaciuta alle due ragazze e Carolina ha fatto un passo indietro, dichiarando di aver messo in ballo troppi sentimenti e di non voler rimanere delusa. Insomma, tra una lite e l’altra, Giacomo è arrivato ad una conclusione ben precisa e l’ha comunicata alle due corteggiatrici.

Il Czerny ha eliminato la nuova giovane giunta alla sua corte, prima che Maria De Filippi mostrasse le esterne. Tra Giacomo e Martina ci sono state molte effusioni e anche Gianni Sperti ha fatto notare come questa relazione stia crescendo giorno dopo giorno. Con Carolina, invece, la situazione è più tirata forse anche a causa delle ultime affermazioni della corteggiatrice. In studio, Martina è certa che il Czerny la veda come un'amica e che i sentimenti siano tutti per Carolina , nonostante tra i due ci sia stata una piccola battuta d'arresto. La rivale, invece si scusa per i suoi modi bruschi, dettati dalla paura e il tronista ammette che a oggi in poi vuole pensare solo a sé stesso. Giacomo è vicino ad una scelta?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.