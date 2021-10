Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado: "Nessuno dei due ha mai pensato di mollare la presa"

Gossip TV

Giacomo e Martina si raccontano al magazine di Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giacomo Czerny e Martina Grado procede a gonfie vele. Intervistati dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5, i due innamorati hanno svelato alcune curiosità della loro vita di coppia.

Giacomo Czerny e Martina Grado in crisi? Parla la coppia

"Tutto sta andando nella direzione che desideravamo" ha confessato Giacomo parlando della sua relazione con Martina al magazine di Uomini e Donne "A volte mi fa paura dirlo, ma va tutto benissimo. È passato poco tempo, ma abbiamo già fatto dei passi importanti come andare a vivere insieme. Cambiando vita avevo paura di incontrare delle difficoltà lontano da casa e in un’altra città, ma Martina è incredibile. Vivere insieme ha cambiato un po’ le cose, ma non è stato difficile trovare il nostro equilibrio".

A fargli eco Martina: "La nostra storia procede per il meglio, non c’è nulla che ci abbia mai fatto mettere in discussione il nostro rapporto, anzi stiamo gettando la basi per qualcosa di importante. La convivenza era la prova del nove. [...] Giacomo mi completa e da quando condividiamo la quotidianità me ne sono accorta ancora di più".

Leggi anche I nuovi Tronisti di Uomini e Donne non convincono, ecco perché

L'ex tronista di Uomini e Donne ha poi parlato della loro quotidianità affermando: "Ci sono state delle discussioni o dei giorni in cui non avevamo voglia di parlarci, ma nessuno dei due ha mai dubitato dell’altro o ha pensato di mollare la presa. Neppure le liti peggiori mi portano a vedermi lontano da lei. Abbiamo due caratteri diversi, ma con difetti simili". "Non siamo mai stati in crisi" ha aggiunto la Grado "Ogni discussione si è rivelata costruttiva. Da quando stiamo insieme ci siamo dovuti scoprire e continuiamo a farlo. Quando arriviamo a discutere, mettiamo in conto che fa parte della relazione, ci confrontiamo e andiamo avanti".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.