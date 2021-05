Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado esagerano: fan in rivolta dopo la Scelta

Gossip TV

Giacomo Czerny criticato per essersi lasciato andare con Martina Grado, nonostante siano trascorsi pochi giorni dalla scelta di Uomini e Donne.

Sono trascorse poche settimane dalla data effettiva della scelta di Giacomo Czerny che, dopo un percorso intenso nello studio di Uomini e Donne, ha lasciato il programma con Martina Grado. Tra i due c’è una chimica evidente e la relazione sembra essere molto solida, nonostante sia appena iniziata. La coppia si è attirata le critiche di alcuni fan, perplessi dal fatto che Giacomo e Martina si siano già confessati l’amore reciproco. Ecco come ha replicato l’ex protagonista del Trono Classico alle accuse del popolo del web.

Uomini e Donne, Giacomo Czerny difende la relazione con Martina Grado

Il percorso di Giacomo Czerny a Uomini e Donne è stato ricco di alti e bassi, e non tutti hanno capito le sfaccettature del giovane ligure. Testardo, romantico ma anche molto prevenuto verso le persone, Giacomo ha fatto faticare Martina Grado prima di fare la sua scelta in studio. La corteggiatrice si è scontrata con il Czerny, ha dovuto comprendere il suo altalenante umore fino ad innamorarsi della sua unicità. Nonostante questa sia la scelta meno apprezzata in termini di share, Giacomo e Martina possono contare su uno stuolo di fan.

Sui social i due si scambiano dediche romantiche e significative e in molti hanno notato che, nonostante sia trascorso poco dal giorno dell’addio al dating show di Maria De Filippi, la coppia ha già detto il primo “ti amo”. Questo ha provocato una valanga di critiche e un utente ha chiesto perché Giacomo e Martina si siano già spinti così oltre con i sentimenti.

“È da bambini non dirselo se lo provi”, ha commentato l’ex tronista ad una domanda diretta di un utente, che ha chiesto se non fosse da bambini promettersi amore dopo poco tempo. Insomma, la coppia è più solida che mai e si prepara a trascorrere insieme l’estate, mentre Carolina Ronca non sembra aver perdonato Giacomo.

