Uomini e Donne, Giacomo Czerny e Martina Grado: "Abbiamo trovato il vero amore"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni di Giacomo e Martina dopo la scelta a Uomini e Donne.

La storia d'amore nata a Uomini e Donne tra Giacomo Czerny e Martina Grado prosegue a gonfie vele. Intervistati dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, i due ex protagonisti del trono classico hanno raccontato tutte le emozioni vissute durante la scelta e come stanno vivendo i loro primi giorni insieme lontano dalle telecamere.

Giacomo Czerny e Martina Grado si raccontano dopo la scelta a Uomini e Donne

"Appena si sono spente le telecamere ci siamo guardati, abbracciati e abbiamo realizzato che tutto questo non era un sogno" ha confessato la neo coppia di Uomini e Donne. Giacomo ha vissuto un percorso molto intenso nel dating show che si è concluso con la scelta di Martina: "Avendo vissuto un percorso altalenante, l’ho sempre sentita vicina ma senza avere certezze. Quando, nell’ultima giornata insieme, lei mi ha fatto uno scherzo dicendo che mi avrebbe aspettato alla scelta senza presentarsi, mi sono sentito morire. Il pensiero di non vederla mi ha fatto provare delle sensazioni che hanno reso tutto più chiaro".

"Ritrovarci completamente soli è stato un mix di stupore e curiosità" ha rivelato la coppia "Abbiamo parlato tanto senza finire nessun discorso, perché avevamo troppe cose da dirci. È stato strano, ma in senso liberatorio. Tutte le cose che abbiamo vissuto all’interno del programma si sono rivelate ancora più forti, perché riesci a sprigionare tutto quello che hai sentito durante il percorso, senza freni. Quello che stiamo vivendo è una conferma di tutto ciò che speravamo e credevamo".

Leggi anche Massimiliano e Vanessa vanno a vivere insieme? Parla la coppia

Martina ha poi continuato confessando: "Il nostro è amore, e non abbiamo paura di dirlo [...] Inizialmente l’avevo definito folle perché c’erano un insieme di emozioni a cui non sapevo dare un nome, ora però è un amore vero perché lo stiamo vivendo liberamente. [...] Sto scoprendo tante cose nuove che, nella mia testa, avevo già immaginato, provando a sognare come sarebbe stato nella vita di tutti i giorni".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.