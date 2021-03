Uomini e Donne, "Gero tutto quello che hai detto è falso": la delusione di Samantha Curcio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gero lascia il programma e Samantha Curcio commenta delusa.

Gero ha incuriosito il pubblico femminile di Uomini e Donne, con il suo aspetto fisico decisamente attraente e il carattere criptico. La tronista Samantha Curcio ha espresso la volontà di conoscere meglio il cavaliere siciliano, consapevole che lui era già in contatto con la dama Lara, e Gero ha accettato di buon grado. Nella Puntata di oggi, lunedì 22 marzo 2021, il cavaliere ha cambiato idea ribadendo di non voler più continuare a presenziare nel dating show di Canale5. La reazione di Samantha non è stata delle più comprensive!

Uomini e Donne, Gero lascia il programma: la reazione di Samantha Curcio

Nel parterre maschile di Uomini e Donne è approdato Gero, un giovane cavaliere originario della Sicilia che ha affascinato il pubblico del dating show di Maria De Filippi. Affascinante, sensibile ma anche molto timido, Gero ha iniziato a conoscere meglio Lara, che è scesa nello studio solo per poterlo corteggiare. Anche Samantha Curcio, la nuova tronista, ha notato il fascino di Gero e ha chiesto di poterlo conoscere meglio sollevando un’ondata di polemiche. La protagonista del Trono Classico, infatti, è stata criticata duramente da Armando Incarnato e ha dovuto tranquillizzare Alessio Ceniccola, che non ha apprezzato la decisione della Curcio. Tra un battibecco e l’altro, Gero ha sorpreso tutti esponendo i suoi dubbi sulla partecipazione al programma di Canale5, legati sia al fatto di non essere a proprio agio davanti le telecamere, sia al fatto di avere ancora in mente l’ex fidanzata. Samantha, tuttavia, è riuscita a convincere il cavaliere e sperava di poter cantare vittoria.

Gero abbadona Uomini e Donne tra le critiche di Samantha

Nella Puntata di oggi, lunedì 22 marzo 2021, Gero è tornato in studio per annunciare di aver deciso definitivamente di lasciare Uomini e Donne. Mentre Lara è rimasta perplessa da questa scelta, dal momento che era certa di piacere al cavaliere, Samantha si è lamentata pubblicamente. La tronista ha ammesso di aver percepito un certo interesse da parte di Gero, e di essere delusa dal fatto che lui non l’abbia neppure voluta incontrare in esterna per comunicarle la sua decisione. A nulla sono servite le parole della tronista, che ha accusato Gero di averle mentito, confidandole di essere interessato a conoscerla meglio."Mi dispiace che tu non sia venuta a dirmelo in esterna. Non deve essere un momento in cui succedono cose epocali... Io sono stata una settimana a pensare che ti fosse successo qualcosa, invece avevi la possibilità di venire anche dieci minuti e spiegare. Io non credo che tu sia finto, ma l'altra puntata hai detto cose diverse [...] Sono stata più di una settimana a pensare cosa fosse successo. Non ti devi dispiacere, ma se fosse stato il contrario io sarei venuta a dirti la verità. È ovvio che non è vero quello che hai detto la puntata precedente", ha dichiarato la Curcio. Il cavaliere si scusa per la sua titubanza e lascia per sempre Uomini e Donne.

