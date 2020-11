Gossip TV

Germano Avolio, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, fa delle confessioni intime su Valentina Autiero.

Germano Avolio e Valentina Autiero hanno annunciato la rottura. La coppia ha lasciato lo studio di Uomini e Donne, ma le cose non hanno funzionato e la dama del Trono Over è tornata in studio raccontando cosa è accaduto. Germano ha deciso di fornire la sua versione dei fatti su Instagram, raccontando retroscena molto intimi e lanciando una frecciatina alla redazione.

Uomini e Donne, Germano Avolio racconta dettagli intimi su Valentina Autiero

Ha fatto molto discutere la frequentazione di Valentina Autiero e Germano Avolio. La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha raccontato di essere molto presa dal cavaliere, che invece non è riuscito ad andare oltre all’attrazione fisica. Dopo le polemiche con Aurora Tropea, la Autiero ha deciso di lasciare il dating show di Canale5, dichiarando di non voler uscire come coppia ma di essere disposta ad aspettare che l’Avolio la cercasse lontano dalle telecamere. Le cose non hanno funzionato e Valentina e Germano sono tornati nel programma per un faccia a faccia. Il cavaliere si è sfogato su Instagram, intervistato da Francisco, spiegando cosa lo ha portato ad avvicinarsi alla dama:

Eravamo molto attratti fisicamente, avevamo molta chimica. Dall’inizio ci siamo sempre scritti e cercati. Noi litigavamo in puntata, non fuori perché il programma non si può basare su un rapporto troppo lineare, se è troppo rose e fiori non c’è nulla di cui parlare. Io di Valentina ho capito che ha un lato caratteriale molto sensibile che ti tocca e ti prende, nel modo di discutere però non è comune. E’ capitato che mi lanciasse un cuscino durante una discussione, ma non è stato tanto il cuscino ma il modo.

La frecciatina di Germano Avolio alla redazione di Uomini e Donne

Sebbene la loro relazione sia durata pochissimo, Germano non si pente di aver lasciato Uomini e Donne con Valentina, con la quale ha avuto anche molte esperienze di quotidianità:

Abbiamo fatto tutto ciò che fanno due coppie normalmente, abbiamo anche cenato con i suoi amici, l’ho portata a una festa di compleanno di mio fratello, ha conosciuto tutti i miei 7 fratelli. Abbiamo provato ad andare oltre. Nel modo di litigare non ne uscivamo più. La litigata che mi ha fatto arrabbiare di più è stata al telefono ed è durata un paio d’ore, a lei ha dato fastidio il modo forzato in cui noi siamo usciti perché lei voleva un uscita più consona per quella che era la sua immagine li dentro. La motivazione della nostra rottura sono stati i litigi.

Dopo aver accusato la redazione del dating show di Maria De Filippi di aver rimaneggiato prove a suo carico, per far uscire pulita la figura di Valentina, l’Avolio ha parlato dell’intimità con la dama:

Non è scattato l’amore da parte mia, il sentimento. Si siamo stati a letto insieme ma questo lo abbiamo detto anche in puntata. Io ho conosciuto una persona e mi ha preso fisicamente, che colpa ne ho? è molto più bello fare l’amore quando sei coinvolto sentimentalmente però questo non esclude l’altro, ci puoi fare l’amore anche se sei solo preso fisicamente con la speranza che poi ci si possa prendere mentalmente. Io non sono stato mai coinvolto sentimentalmente nei confronti di Valentina, però non escludeva il fatto che volessi conoscerla bene. Ci siamo lasciati in maniera civile, ci possiamo sentire ma consapevole del fatto che non ci prendiamo.

