Uomini e Donne, Gemma ripensa a Marco Firpo, per l'ex cavaliere "Tre interventi al cuore"

Gossip TV

Parla un'amica dell'ex corteggiatore ligure.

Venerdì scorso nell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine, la dama più famosa della tv, Gemma Galgani ha confessato di ripensare talvolta all'ex cavaliere ligure, Marco Firpo con cui ebbe una relazione qualche anno fa. Marco è stato un volto molto popolare nel dating show di Maria De Filippi. Oltre che per la sua relazione con Gemma, il cavaliere si fece molto notare per il suo carisma e la sua sagacia.

Ma che fine ha fatto l'ex cavaliere dalla lunga chioma? A rompere il silenzio, è stata una sua amica su Facebook asserendo che quest’ultimo non ha avuto un anno semplice perché purtroppo ha subìto ben tre operazioni a cuore aperto. Un periodo anche particolarmente stressante nell'andare e venire dalle cliniche a cui si aggiunge una rigida terapia che deve rispettare.

“Ha subìto tre interventi a cuore aperto, ha fatto circa 1 anno di via vai nelle cliniche per questo problema ed è stato costretto a seguire delle terapie e delle cure molto pesanti. Tutto ciò avrebbe stroncato un elefante…Il mio amico Marco Firpo non ha mai perso lo spirito…" ha scritto l'amica intima di Marco.

Marco non è solo nel cuore della sua amica e dei telespettatori di Canale 5. Come detto, è rimasto anche nei dolci e nostalgici pensieri di Gemma. "Il mio pensiero ultimamente è andato spesso a Marco (Firpo ndr.), ‘il lupo di mare dai lunghi capelli biondi’. Ricordo una situazione molto romantica, nel periodo della nostra frequentazione […] Forse anche per lo scenario estivo, ora che è estate e che si ha voglia di mare, mi passa ogni tanto in queste quell’immagine, insieme a Marco… Un bel ricordo che resterà sempre con me”, ha dichiarato la Galgani al magazine ufficiale di Uomini e Donne. L'ex cavaliere, dal canto suo, ha dichiarato che per lui la storia con la dama torinese resterà sempre indimenticabile. Insomma, chissà se la coppia potrà ritrovarsi come succede per qualche amore speciale che fa "giri immensi per poi ritornare..".

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.