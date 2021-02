Gossip TV

La dama torinese replica alle ultime dichiarazioni dell'ex cavaliere toscano.

La dama più famosa del parterre femminile di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Nuovo. La dama torinese ha voluto replicare alle ultime dichiarazioni di Giorgio Manetti, l'ex cavaliere toscano con cui ha avuto una storia ormai diversi anni fa. Manetti parla spesso di Gemma nelle interviste che rilascia, nonostante i due non abbiano più rapporti da molto tempo.

Uomini e Donne, Gemma Galgani una furia contro Giorgio Manetti: Un uomo mediocre"

"Gradirei calasse il silenzio totale…", ha dichiarato Gemma che ha poi affondato il suo ex con parole molte dure: "Lo vedo come un uomo superficiale e privo di contenuti. Al di là del suo aspetto così solare, rimane davvero una persona mediocre…"

Sui continui litigi con Tina Cipollari, Gemma ha chiosato: "Come diceva Anna Magnani…invecchiando non voglio sembrare più giovane ma solo essere più felice…Non riesco a capirla e lei continua a essere un enorme punto interrogativo per me…"

Infine, la dama torinese ha parlato della sua ultima storia d'amore, quella avuta con il cavaliere Maurizio, terminata per suo volere a dicembre. "Quando ho scoperto che si frequentava anche con un’altra, tra noi si è rotto qualcosa…Purtroppo ricado negli stessi errori…"

