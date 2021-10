Uomini e Donne, Gemma Galgani, un circolo che si ripete. Finita con Costabile: “Vuole rimanere nel programma”

Gossip TV

La dama torinese nella bufera.

Ieri, durante l'ultimo appuntamento con Uomini e Donne, Gemma Galgani ha manifestato dei dubbi nei confronti del cavaliere Costabile, con il quale sembrava essere scoccata la scintilla. La dama torinese dopo un'esterna con lui al mare, ha fatto presente di trovarlo freddo e distante, insinuando che forse il suo comportamento sia cambiato perché potrebbe farsi influenzare dalle parole di Tina Cipollari.

Gemma e Costabile sembrerebbero molto vicino ad un addio e la dama torinese è stata travolta dalle critiche. Su Nuovo Tv, una dama ha deciso di non svelare il suo nome, ha dichiarato: "Lei vuole rimanere in televisione. Le piace essere un personaggio. Non cerca l’amore, ma la fama. Gemma non vuole abbandonare la televisione. Ha ragione Tina Cipollari". E ancora: "Sempre la solita storia: prima i baci e poi le lacrime. Gemma non abbandonerà mai il programma".

Una critica per la verità mossa da molti telespettatori, soprattutto dopo la puntata di ieri. Anche Maria De Filippi ha inviato la dama di lasciare agli altri i propri tempi senza mettere loro "ansia da prestazione". Molte frequentazioni della Galgani sono terminate in seguito a recriminazioni da parte della dama. Un circolo che si ripete. Eppure, alla 71enne torinese, è stato consigliato più volte di non buttarsi a capofitto e avere più pazienza, soprattutto perché ognuno ha i suoi tempi. Dopo oltre dieci anni di presenza del trono over di Uomini e Donne, il pubblico inizia a chiedersi se davvero Gemma sia alla ricerca della sua metà.

