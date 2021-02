Uomini e Donne, Gemma Galgani tuona contro Tina Cipollari: "Non sono alla ricerca del se**o"

Gossip TV

Gemma Galgani tira le somme dopo le ultime delusioni d'amore e parla del suo rapporto con Tina Cipollari a Uomini e Donne.

Gemma Galgani continua la ricerca del suo principe azzurro nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese, tra le più chiacchierate del parterre femminile del Trono Over, si lascia andare sulle sue ultime (deludenti) conoscenze, tornando a parlare di Giorgio Manetti, per poi lanciare un vero e proprio affondo a Tina Cipollari, l’opinionista romana che non risparmia mai la Galgani in Puntata.

Uomini e Donne, Gemma Galgani replica alle accuse dei tre Maurizio

Avvolta da un’aura di romanticismo e armata di una grande speranza, Gemma Galgani cerca l’uomo della sua vita a Uomini e Donne. La dama torinese si è imbattuta in una serie di conoscenze poco proficue, che hanno finito solamente con il deluderla e ferirla. Prima Maurizio Guerci, che l’ha lasciata senza troppe spiegazioni durante le festività natalizie, poi Maurizio Giaroni che nonostante la gentilezza era evidentemente poco attratto dalla Galgani e, infine, il poeta Maurizio Peduzzi che ha scaricato Gemma senza troppe cerimonie per una dama ben più giovane. Solo un particolare ha accumunato i tre cavalieri: tutti ritenevano che Gemma fosse troppo ‘pesante’, abituata a ricevere attenzioni singolari che al momento nessuno di loro si sentiva di garantire. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, la torinese ha speso qualche parola sui suoi ultimi flirt e sull’accusa incassata in Puntata:

“Non mi riconosco affatto nell’aggettivo ‘pesante’. Forse chi me lo ha attribuito era un po’ leggero! Le mie amiche, chi mi frequenta nella vita di tutti i giorni, si farebbe una gran risata sentendomi definire così[…] Credo, quindi, che mi ha definito pensate non fosse affatto coinvolto, e abbia trovato una scusa come un’altra per troncare[…] Maurizio Guerci è l’unico dei tre con il quale ho avuto una vera relazione, ma dire che sono rimasta delusa sarebbe veramente riduttivo. A un certo punto mi ha detto che non era interessato, quando tutto il suo comportamento lasciava supporre il contrario. Non ho creduto nulla di più di quanto lui mi abbia lasciato pensare[…] Maurizio di Milano mi ha teso la mano in un momento delicato, e per questo gli sono comunque grate. Da una storia che finisce non è mai facile riprendersi, lui era riuscito a farmi ritrovare il sorriso. Se lui non era abbastanza attratto da me, avrebbe dovuto farmelo capire in modo aperto e sincero, senza girarci intorno[…] Che dire di Maurizio il poeta? Non vorrei lasciare dichiarazioni su di lui. Sembrava essere interessato a me, poi ha dichiarato di essere attratto da una ragazza più giovane di trent’anni. n ogni caso non mi era piaciuto perché non avevamo molto dialogo e neppure interessi in comune”.

Uomini e Donne: Gemma Galgani si difende da Tina Cipollari, poi parla di Giorgio Manetti

Gemma continua ad essere attaccata, spesso e volentieri, da Tina Cipollari. L’opinionista romana proprio non sembra riuscire a digerire il fatto che la dama del Trono Over adotti un atteggiamento fanciullesco quando si parla di amore. Tina, inoltre, ha più volte criticato la Galgani per avere concesso la propria intimità a uomini che poi l’hanno brutalmente scaricata. Ma Gemma può definirsi realmente una mangiatrice di cavalieri?

“Per me l’intimità è legata indissolubilmente al sentimento. È il coronamento di un’emozione che nasce dal cuore, la conferma di qualcosa ricambiato totalmente. Non mi appartiene il sesso fine a stesso, come mero esercizio fisico senza amore. Qualche migliore dimostrazione del fatto che Tina non mi conosce affatto o peggio ancora, non vuole conoscermi! […] Essere desiderata ti fa sentire giovane e qualcosa età! Quando una donna si sente desiderata diventa più attraente, cura maggiormente il suo aspetto fisico […] Quando qualcuno saprà riconoscere il cigno nascosto dentro di me, me en accorgerò guadando nei suoi occhi”.

Infine, commentando l’intervista che l’ex Giorgio Manetti ha rilasciato in suo favore, difendendola dalle accuse ricevute in Puntata, Gemma ha ammesso: “Ha descritto esattamente quello che accadeva tra noi. Durante tutto il periodo in cui ci siamo frequentati, non è ai mancata la telefonata della buonanotte. Anche se la sera usciva, al suo trono, qualche fosse l’orario, mi chiamava, raccontandomi come avesse trascorso la serata, facendomi sentire coinvolta. E io attendevo quella telefonata sapendo che ci sarebbe stata. Sono contenta che Giorgio lo abbia ricordato perché avevo dato un grande valore ai nostri appuntamenti ai nostri appuntamenti telefonici […] Apprezzo anche il suo consiglio e lo ringrazio. Mi concentrerò sulle stelle, sperando di saperle riconoscere. L’oscurità a volte fa prendere abbagli”.

