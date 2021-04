Uomini e Donne, Gemma Galgani sotto accusa: "Gli uomini si avvicinano perché sei un Personaggio"

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani delusa dal cavaliere Riccardo che le ha preferito Isabella. La nuova dama del Trono Over fa pesanti insinuazioni sulla torinese.

Riccardo ha deluso molto Gemma Galgani, ammettendo di non aver provato nulla per lei durante la loro esterna. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne, ferita dal fatto che il cavaliere abbia rivolto le sue attenzioni ad un’altra dama del Trono Over, è tornata in studio con il piede di guerra e attacca Riccardo nella Puntata del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, la dama Isabella punge Gemma Galgani

Dopo aver ricevuto una sequela di amare delusioni, Gemma Galgani sperava di conoscere meglio il cavaliere Riccardo. I due protagonisti di Uomini e Donne sono usciti in esterna, ma per il cavaliere non è stato amore. Gemma ha scoperto che Riccardo è interessato ad Isabella, e dopo la Puntata c’è stato un duro confronto tra i due protagonisti del Trono Over. La dama torinese ha rimproverato Riccardo per il suo comportamento, mentre Isabella ha fatto notare che sarebbe stato opportuno avere più premura nei confronti di Gemma che ha ammesso che sta soffrendo.

Maria De Filippi conferma a Riccardo che la torinese non lo vede come un amico, e manda in onda il consueto sfogo della Galgani che piange a dirotto dopo il rifiuto del cavaliere. “Tu sei arrivato in esterna dopo una settimana di tanti messaggi che facevano intendere altro. Mi hai abbracciato in modo caloroso per poi dirmi che è cambiato qualcosa durante il nostro incontro. Cosa è successo che ti ha fatto cambiare idea? Mi sono sentita presa in giro”, ha commentato la Galgani.

Il cavaliere ha confermato di non aver mai dato modo di pensare che ci sarebbe stata una relazione tra loro, ma Gemma non molla la presa nonostante la De Filippi faccia intendere che Riccardo non ha sbagliato nulla. Nella querelle si inserisce anche Isabella, che fa notare come Gemma sia un ‘personaggio’ e che spesso gli uomini si interessano a lei solamente per questo. La nuova dama del Trono Over ha discolpato Riccardo, insunando che lui abbia parlato con la Galgani di amicizia per uscire in modo elegante da una situazione di imbarazzo, e che non si può cambiare il sentimento di un'altra persona.

