Uomini e Donne, Gemma Galgani smaschera Isabella Ricci!

Continua il botta e risposta tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, protagoniste dell’ultima edizione di Uomini e Donne.

Gemma Galgani senza freni su Tina Cipollari e Isabella Ricci. La dama torinese sorprende il pubblico di Uomini e Donne, abbandonando la sua consueta pacatezza per lanciare frecciatine amare alle sue rivali. Gemma rimprovere a Isabella di aver scoperto, fin troppo improvvisamente, l'amore per i social e a Tina di conitnuare a infierire con parole decisamente poco apporpriate, nei suoi confronti.

Gemma Galgani una furia contro Isabella Ricci e Tina Cipollari

Che tra Gemma Galgani e Isabella Ricci sia nata una sorta di rivalità, è chiaro a tutto il pubblico di Uomini e Donne. Sebbene entrambe le protagoniste del Trono Over abbiano negato fino allo stremo di provare individua l’una nei confronti dell’altra, è certo che tra loro non sembra poter nascere un’amicizia (almeno non per i prossimi… diciamo vent’anni!). Mentre Isabella ha confessato di essere rimasta sorpresa dall’affetto del pubblico, confermando il suo ritorno nello studio del dating show di Maria De Filippi, Gemma ha deciso di rifilare una stoccata alla rivale. La torinese, infatti, ha fatto notare come la Ricci sia diventata improvvisamente affezionata ai social, dopo aver capito di essere risultata simpatica ai telespettatori.

“No, non ho avuto nessun contatto con Isabella, del resto non c’erano proprio i presupposti per definirci amiche, soprattutto dopo i risolti delle ultime puntate. Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente, ‘Benvenuta nel 2021’, visto che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, la sua perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, è diventata molto attiva!”, ha fatto notare la Galgani nell’intervista rilasciata al magazine del programma di Canale5.

Gemma ha deciso di rifilare una frecciatina al vetriolo anche a Tina Cipollari, con la quale nascono sempre nuove liti in studio, dichiarando: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata. Poi, mentre ci sono, le vorrei dire anche, oltre a evitare parole trite e ritrite vero la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa i più fresco, più infamale, più giovanile… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi ogni puntata come fosse alla Prima della Scala”. Come reagirà l’opinionista alle provocazioni di Gemma, che ha confessato di pensare ancora a Marco Firpo?

