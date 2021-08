Uomini e Donne, Gemma Galgani si è rifatta il seno

Gossip TV

Intervento di mastoplastica per la dama torinese. La notizia riportata dal settimanale Nuovo.

Un anno fa, la storica dama torinese del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, tornava nel dating show sfoggiando un ritocco estetico al volto, un lifting molto chiacchierato eseguito dal professore Marco Gasparotti e dai soddisfacenti risultati, almeno stando alle dichiarazione della 71enne torinese. Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo, quest'estate la dama più famosa della tv, avrebbe effettuato un intervento di mastoplastica per migliorare e aumentare il seno.

Come riporta sui social Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, Gemma Galgani, a pochi giorni dalla partenza della nuova edizione di Uomini e Donne, la dama ha deciso di sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico, e naturalmente, la sua scelta dividerà i telespettotori dello storico programma di Maria de Filippi.

“GEMMA GALGANI SI È RIFATTA (ANCHE) IL SENO. Clamoroso a “Uomini e donne”. Gemma – la dama torinese che da undici anni cerca l’amore nel dating show di Maria De Filippi – apparirà in studio con un décolleté nuovo di zecca. Una… grande novità che non passa inosservata! La Galgani aveva già fatto discutere per il lifting, che le aveva tolto almeno dieci anni dal viso. Con la nuova silhouette da pin-up Gemma spera di trovare più facilmente il compagno giusto? E che cosa si rifarà la prossima volta?”.

La nuova stagione dello storico dating show si preannuncia già scoppiettante. La Cipollari, dopo aver aspramente criticato la scelta del lifting dello scorso anno, si preparerà, più agguerrita che mai, a contestare il nuovo decolté di Gemma.

