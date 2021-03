Uomini e Donne: Gemma Galgani sfila come Charlize Theron, Tina Cipollari non perdona (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di oggi, martedì 16 marzo 2021, di Uomini e Donne, si sono tenute le sfilate del parterre femminile del Trono Over. Come sempre, grande protagonista è stata Gemma Galgani che si è presentata in studio in un abito oro, omaggiando una famosa pubblicità con Charlize Theron. Immediata la reazione di Tina Cipollari, che non ha risparmiato critiche alla dama torinese, mentre i cavalieri hanno premiato la Galgani.

Uomini e Donne, Gemma Galgani come Charlize Theron

Le sfilate di Uomini e Donne regalano sempre una sana dose di trash, soprattutto quando il tema è caldo come quello della seduzione. Le dame del parterre femminile del Trono Over hanno impersonato con i loro vestiti questo tema, e non sono mancate le polemiche. Gemma Galgani si è presentata in studio immersa in una vasca di palloncini oro, con un vestito scintillante che emula quello ben più famoso indossato da Charlize Theron in una nota pubblicità di profumi. Dopo aver stregato con la sua sfilata, la Galgani si è tolta il vestito, svelando una tutina integrale color carne con ricami in oro.

Se il parere dei cavalieri è stato piuttosto positivo, quello di Tina Cipollari ha fatto indispettire la dama torinese. L’opinionista si è scagliata contro Gemma, che ancora una volta ha fatto una scelta azzardata che il pubblico ha amato e - neppure a dirlo - è finita su tutte le pagine social. Tra pizzi, trasparenze azzardate e travestimenti al limite del carnevalesco, la sfilata è giunta al termine. Quando Maria De Filippi ha invitato Cataldo a giustificare un voto basso, Gemma ha criticato il cavaliere per poi scagliarsi contro Maria Tona, con la quale proprio non sembra trovare un feeling.

Ma la Galgani non è l'unica criticata in questa sfilata. C'è chi, infatti, ha osato con travestimenti azzardati e al limite del volgare, trovando anche il parere negativo dei cavalieri. Una delle più amate è stata senza dubbio Sabina Ricci, che ha travolto tutti con uno spogliarello in stile 9 settimane e mezzo.

