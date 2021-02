Uomini e Donne: "Gemma Galgani sei una polla, ci caschi sempre": Maria De Filippi perde le staffe

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria De Filippi perde le staffe con Gemma Galgani.

Gemma Galgani è certa che Maurizio G stia mentendo sull’interesse dimostrato fino ad ora, perché d’accordo con Maria Tona per prenderla in giro. La dama del Trono Over è furiosa e si scaglia contro il cavaliere durante la Puntata di Uomini e Donne, mentre Maria De Filippi riprende Gemma mettendola in guardia sulle intenzioni del suo corteggiatore.

Uomini e Donne, Gemma Galgani raggirata da Maurizio G?

Gemma Galgani ha ricevuto un regalo inaspettato da Maurizio G e sembrava molto felice per questo. Quando il cavaliere, tuttavia, si è infuriato con la dama del Trono Over, accusandola di non aver aperto il dono in studio durante la Puntata dando così poca importanza al suo gesto, la situazione è esplosa. Nello studio di Uomini e Donne, Gemma accusa il cavaliere di aver insistito per far pubblicità alla marca del regalo e di usarla, essendo a conoscenza della sua rilevanza nel programma, per fare teatrini con Maria Tona. Ad aggravare la situazione c’è una foto hot, che simula quella inviata da Maurizio P alla Galgani, inviata da Maria alla redazione. Gli opinionisti del dating show di Canale5 hanno dato ragione a Gemma, trovando inopportuno il cavaliere e le sue pretese, che sembrano atte a ricevere attenzione più che a corteggiare la torinese. Anche Maria De Filippi è piuttosto perplessa da Maurizio G e fa notare come sia sospetto che a lui interessi parlare in studio, più che conoscere Gemma fuori dalle telecamere.

Maria De Filippi contro Gemma Galgani nella Puntata di Uomini e Donne

Il cavaliere ha dichiarato di aver inviato quella foto per ironizzare con la Tona, ma il fatto che lei l’abbia inviata alla redazione sapendo che sarebbe saltato fuori, accresce i dubbi. La Galgani, inoltre, ha dichiarato che durante la loro esterna, Maurizio G si è sempre allontanato da lei evitando il contatto fisico, e questa è la prova del fatto che a lui non interessi nulla di lei. La De Filippi ha preso la parola: “O sei un attore bravo o non ce la fai, fai fatica. Gemma sa recitare bene, ma tu sei un pollo e ci caschi tutte le volte! Gemma se tu vedi quel filmato, in cui lui discute sul fatto che deve stare al centro dello studio, e oggi con Maria perché quel signore ha mandato una fotografia”. La padrona di casa era sul punto di cacciare il cavaliere, che però si è salvato in calcio d’angolo ammettendo di essere attratto da Gemma e di volerle dimostrare il suo interesse. Come finirà questa conoscenza travagliata?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.