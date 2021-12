Uomini e Donne, Gemma Galgani seduce Leonardo: tacco a spillo, tubino nero e baci bollenti!

Gossip TV

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si apre sulla focosa esterna tra Gemma Galgani e Leonardo.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, la signora Giovanna vuole chiarire con Alessandro, essendoci rimasta male per la frase pronunciata dal cavaliere che l’ha messa in imbarazzo. Gemma Galgani e Leonardo hanno fatto una rovente esterna, ma la dama torinese racconta che il loro incontro lontano dalle telecamere è stato molto meno passionale. Matteo Ranieri conosce una nuova corteggiatrice e conferma il suo interesse per Federica.

Uomini e Donne: Gemma Galgani come mai vista prima!

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Alessandro e Giovanna, che mette in chiaro di esserci rimasta male per le frasi del cavaliere mentre lei non si sarebbe mai intromessa tra lui e Pinuccia. Maria De Filippi ne approfitta per far presentare Giovanna, che racconta la sua storia di vita nella speranza di trovare un cavaliere che possa essere interessato a lei. Dopo il mistero dei capelli di Nicola, la presentatrice indaga sul rapporto tra Leonardo, corteggiatore di Gemma Galgani, ed Elena. La dama torinese ha palesato il suo fastidio per l’interesse che la dama ha dimostrato nei confronti di Leonardo. Per intrigare il cavaliere, Gemma si è fatta trovare in esterna stesa sulla tavola del bigliardo, sensuale più che mai con un vestito da vera vamp, e tra i due sono scattati alcuni baci. Galgani entra in studio raggiante, felice per l’esterna, mentre Tina Cipollari non perde tempo per criticare la torinese.

“Fai sempre le stesse cose con tutti, pochi giorni fa baciavi l’altro! Sotto a chi tocca! Io commento perché tu fai sempre le stesse cose con gli uomini”, ha sbottato la verace opinionista. Leonardo difende Gemma a spada tratta, dichiarando di provare per lei attrazione ma senza sbilanciarsi, cosa che infastidisce la dama. L’intervento di Elena non fa che innervosire Galgani, che non vuole giustificarsi per aver chiesto per prima il bacio a Leonardo. Sentendo il cavaliere poco sicuro, Tina lo attacca e crede che la love story durerà un battito di ciglia. Nel frattempo, emerge un retroscena preoccupante: lontano dalle telecamere, Leonardo è stato molto meno focoso con Gemma, negandole un bacio più approfondito. “Dopo quella situazione, è strano che non ti sia venuto di darle un bacio del genere”, dichiara Gianni sempre più sospettoso. Galgani, nonostante la titubanza di Leonardo e il fatto che il cavaliere abbia ballato con Elena, che non è stata molto gentile con lei, vuole continuare la conoscenza.

Si passa poi al Trono Classico con le esterne di Matteo Ranieri. Il tronista è uscito con Marion, giovane infermiera, che si è mostrata molto alla mano e piena di voglia di farsi conoscere. Tra i due c’è una bella intesa e Matteo sembra sinceramente conquistato dalla corteggiatrice. Martina Viali non nasconde la delusione per non essere stata portata in esterna, sentendo che il tronista ha sminuito il loro bacio. Nel frattempo, viene mandata in onda l’esterna tra Matteo e Federica, che piano piano si sta sciogliendo.

