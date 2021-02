Uomini e Donne, Gemma Galgani riceve uno scatto Porno da un Cavaliere

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne in onda su Canale5, Gemma Galgani riceve uno scatto sexy da Maurizio P. e scatta la polemica.

Gemma Galgani non ha vita facile nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver ricevuto un brusco due di picche da Maurizio Guerci, essere stata preda delle critiche al vetriolo di Tina Cipollari ed essersi commossa per i nuovi amori nati in studio, la dama più chiacchierata del Trono Over riceve una foto piuttosto spinta da Maurizio P. e questa volta non ci sta!

Uomini e Donne, Gemma Galgani furiosa per una Foto hot

Gemma Galgani è appena tornata in pista, dopo la sofferenza procurata dalla fine della conoscenza con Maurizio Guerci, per la quale la dama di Uomini e Donne ancora non si dà pace. La Galgani ha tentato in ogni modo di scoprire se Maurizio si fosse allontanato per colpa di cattivi consigli dall’esterno, oppure per la presenza di una nuova fiamma che ha saldato la sua vita, ma non è riuscita ad ottenere le risposte che sperava di ricevere. La torinese, tuttavia, si è consolata presto con due nuovi cavalieri, entrambi dal nome Maurizio ma che non potrebbero essere più distanti dal Guerci. In particolare, Maurizio P. ha stupito Gemma con le sue poesie cariche di sentimento e sensualità. Se inizialmente la Galgani sembrava apprezzare le attenzioni poetiche del nuovo cavaliere, a lungo andare queste parole cariche di desiderio sono risultate troppo eccessive e la dama ha espresso tutti i suoi dubbi.

Maurizio P. soprende Gemma Galgani con uno scatto sexy

Maurizio P. non ha gradito le critiche rivolte dalla torinese e ha deciso di sorprenderla in un modo del tutto inaspettato. Gemma, infatti, ha ricevuto una foto piuttosto hot da parte del cavaliere e ha raccontato l’accaduto in Puntata. La Galgani ha sottolineato di aver trovato di cattivo gusto questa foto, dal momento che durante il loro incontro non sembrava essere successo qualcosa che avrebbe potuto essere interpretato come una sua disponibilità all’intimità. Maurizio P. ha spiegato di aver inviato la foto, che lo ritrae a torso nudo, dunque nulla di scabroso, proprio in virtù delle critiche ricevuto per il suo approccio poetico. Quella del cavaliere, dunque voleva essere una provocazione, e Maria De Filippi fa di tutto per convincere Gemma ad ammettere di aver frainteso una foto innocente. La dama, dopo le polemiche alzate da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che hanno sottolineato come Gemma stesse cercando di scaricare l’uomo appigliandosi a quella foto, ha accettato di concedere un’altra settimana per ricredersi su Maurizio. Il cavaliere riuscirà a conquistare la Galgani?

