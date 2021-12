Uomini e Donne, Gemma Galgani punge: ''Isabella Ricci soffre di protagonismo''

Gossip TV

Gemma Galgani rivela cosa pensa davvero di Isabella Ricci e della possibilità che inizia frequentare Giorgio Manetti.

Gemma Galgani è pronta a tornare a Uomini e Donne, dopo un periodo trascorso in isolamento a causa del virus. La dama più chiacchierata nella storia del dating show di Maria De Filippi ha espresso la sua opinione sulla possibilità che Isabella Ricci, acerrima nemica, crei un legame con Giorgio Manetti, suo storico ex. Ecco cosa ha rivelato Gemma.

Uomini e Donne, Gemma Galgani contro Giorgio Manetti

Nonostante le batoste e le critiche, Gemma Galgani continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese, ripresasi dalla quarantena e dal virus, non smette di sognare il suo lieto fine, dopo la delusione per il flirt con Costabile Albore. Mentre Isabella Ricci punge la dama torinese, lei ha le idee chiare sulla possibilità che Giorgio Manetti incontro la rivale fuori dal programma. Dopo aver letto le ultime dichiarazioni del Gabbiano, Gemma ha rivelato un retroscena sul rapporto con Manetti.

“Le dichiarazioni di Giorgio mi hanno stupita. Leggendo la sua ultima intervista, mi ha fatto molto piacere sentire come mi chiamava. A volte sa essere molto galante, altre è un po’ smemorato: mi riferisco alle sua illazioni sul fatto che io mi sia rifatta e che lui mi preferiva al naturale. Forse si dimentica un particolare: mi sembra di ricordare un giorno al ristorante in cui mi prese il viso tra le mani dicendo: ‘ Guarda come saresti bellina con gli occhi tirati du’. Fu un momento che mi colpì per la preoccupazione del mio viso e adesso, a distanza di anni, sento affermare il contrario […] Ha detto che questa Gemma non l’avrebbe mai frequentata, ma io sono la stessa di sempre e questo intervento non significa nulla […] Poi ho sentito che mi ha definito un’adolescente, non capisco come possa considerarmi tale dopo avermi vissuto per otto mesi”, ha ammesso Galgani al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

Parlando invece di Isabella, e dell’improvviso interesse per Giorgio, la torinese ha commentato: “No, non l’avrei mai ritenuta il tipo di donna che poteva piacere a Giorgio. Lui potrà contraddirmi, ma non penso l’avrebbe considerata: è un po’ troppo austera per suscitare il suo interesse […] Non capisco come mai in tutto il mondo, Isabella voglia conoscere proprio lui. Giorgio è stato il compagno della donna di cui lei dice di non avere la minima considerazione. Isabella si considera di lusso. La mia sensazione è che sia mossa a strategia. Dice di essere dalla parte delle donne, ma mostrare interesse per una persona che ha rappresentato tanto per un’altra è una caduta di stile. […] Rivederlo con Isabella sarebbe come vedere i miei sentimenti calpestati: nessuno dovrebbe mai fare una cosa del genere solo per protagonismo”. Come replicherà Ricci?

