Uomini e Donne, Gemma Galgani pubblica una Foto da giovane: ai fan non sfugge un dettaglio ‘intimo'

Gemma Galgani pubblica una sua foto da giovane, ma ai fan di Uomini e Donne non fugge un dettaglio curioso.

Tra le dame del parterre femminile di Uomini e Donne, Gemma Galgani è una presenza fissa ormai da diversi anni. La torinese cerca l’amore nello studio del dating show di Maria De Filippi, scontrandosi con gli opinionisti e scalzando la rivalità con Isabella Ricci. Poche ore fa, la Galgani ha pubblicato una foto che la ritrae da giovane, ma ai fan non è sfuggito un dettaglio ‘intimo’, che ha costretto la dama a fare una confessione sul passato.

Uomini e Donne, Gemma Galgani solleva il caos con una Foto

Da diversi anni, Gemma Galgani è uno dei volti più amati e contestati del parterre femminile del Trono Over. La torinese, dopo aver intrapreso diverse conoscenze con i protagonisti di Uomini e Donne, non ha intenzione di smettere di cercare l’amore e si gode l’estate, nell’attesa di poter tornare nello studio di Maria De Filippi e trovare l’anima gemella. Nel corso delle ultime puntate del dating show di Canale5, la Galgani si è vista costantemente presa in causa nel paragone con Isabella Ricci, nuova dama del programma che sembra aver trovato il favore del pubblico da casa.

Gemma si è smarcata con eleganza, provando a nascondere la stizza derivata da quel paragone non richiesto, e ora si è concessa una pausa prima di tornare più battagliera che mai. Poche ore fa, la Galgani ha pubblicato una sua foto da giovane, e i fan hanno fatto notare la somiglianza tra la dama e alcuni volti noti dello spettacolo. Ma c’è anche chi ha notato che il maglione che indossa la torinese non sembra nel suo stile, costringendola a rivelare un dettaglio intimo del passato.

“Amavo troppo quel maglione. Era da uomo, era del mio fidanzato e lo volevo mettere sempre io ma non era previsto, era solo da emergenza”, ha raccontato Gemma. Nonostante le ultime voci su un possibile abbandono, la Galgani, che ha lanciato una stoccata a Riccardo Guarnieri, ha confermato che tornerà nello studio di Uomini e Donne alla ricerca del suo principe azzurro.

