Uomini e Donne: Gemma Galgani provocante, Tina Cipollari le getta un secchio d'acqua in testa

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani si esibisce in una sfilata sensuale, provocando l’ira di Tina Cipollari che le versa un secchio d’acqua addosso. Mentre Ida Platano e Sara Zilli passano la prova a pieni voti, Armando Incarnato boccia Isabella Ricci e torna a pungere sulla questione Instagram.

Uomini e Donne: Gemma Galgani scatenata (VIDEO)

Giorno di sfilata per la dame del Trono Over sul tema “Come ti seduco”. Gemma Galgani si è presentata in studio vestita da pin-up intenta ad esibirsi in un sensuale lavaggio d’auto immaginario. La dama torinese si getta dell’acqua sulla maglietta bianca, rendendola trasparente e provocando la reazione di Tina Cipollari. Disgustata dall’ardire di Gemma, la verace opinionista romana si nasconde dietro le quinte e versa un secchio pieno d’acqua sulla testa della torinese. Concluso il siparietto tra le due, si passa alla sfilata di Ida Platano e poi a quella di Sara Zilli, che ricevono entrambe voti molto alti.

Dopo la sfilata di Marika, Armando Incarnato ha deciso di dare alla dama una sonora insufficienza perché non si è sentito preso in causa durante la sua esibizione. “Se devo giudicare una donna che arriva vestita così le do 10, ma io non la vedo come la vedete voi”, ha spiegato Armando. La scelta stilistica di Isabella Ricci non convince Anahi Ricca e Armando, che descrive la dama come agghiacciante. Mentre Tina difende Isabella, Gianni Sperti si dice d’accordo con il partenopeo, che non perde occasione per stuzzicare la dama sulla questione sponsorizzazioni e Instagram.

La puntata scorre placida per i protagonisti del Trono Over, intenti a votare i look più seducenti, mentre Roberta Giusti chiede a Maria De Filippi di poter lasciare lo studio per cercare Luca. Prima di uscire, la tronista si scaglia contro Samuele, che non ha fatto una piega vedendo l’esterna bellissima che ha passato con il rivale. Nel frattempo, Luisa si presenta come donna sensuale e corteggiata dagli uomini per poi fare una sfilata decisamente deludente. "Me lo ha detto anche un bellissimo uomo, mi ha corteggiato e siamo stati anche insieme. Io vent'anni fa, non ero più giovanissima, io ho avuto una bellissima storia d'amore con un ragazzo di diciassette anni più giovane di me", ha spiegato Luisa.

