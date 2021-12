Uomini e Donne, Gemma Galgani pronta alla pace con Isabella Ricci: ''Le auguro di…''

Gossip TV

Gemma Galgani fa un augurio inaspettato a Isabella Ricci, poi parla di un noto cavaliere di Uomini e Donne.

Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne, dopo una pausa forzata che le è servita per sconfiggere il virus che l’ha colpita. Bloccata a Roma, senza familiari vicino ma con tanta voglia di festeggiare un Natale romantico, Gemma ha parlato del suo rapporto con Costabile Albore, dopo la rottura burrascosa, per poi lanciare un inaspettato augurio alla rivale Isabella Ricci.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci: una possibile tregua

Volto iconico del trono over, Gemma Galgani continua ad avere un ruolo di spicco a Uomini e Donne, anche grazie alle sue brevi storie d’amore, che finiscono fra un mare di lacrime e risentimento. La dama torinese non sembra riuscire a scovare la sua anima gemella tra i pretendenti che continuano a presentarsi in studio per conoscerla, e finisce con il dover digerire amare delusioni. Gemma, inoltre, intrattiene una relazione complicata anche con Isabella Ricci, che da quando è entrata a far parte dei volti del parterre femminile del dating show di Canale5, è diventata una sorta di rivale. Isabella ha lasciato Uomini e Donne con Fabio Mantovani, dichiarandosi innamorata dal cavaliere, per poi sparare a zero su Gemma e Ida Platano, chiarendo il suo punto di vista sui continui attacchi ricevuti in puntata.

Gemma, al contrario, sembra pronta a tendere una mano alla rivale e ha raccontato al settimanale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi: “Non voglio essere ipocrita, tanto meno a Natale, per cui senza problemi dichiaro apertamente che non prenderò il cellulare in mano per fare gli auguri ad Isabella. Detto questo, rispetto l’amore di tutti e per tuti, e il mio augurio a lei, adesso che ha trovato un uomo piacevole e di sani valori, è vivere una storia d’amore importante, di quelle che rendono la vita ancora più bella, quindi tanto auguri a lei e Fabio!”.

Parlando, invece, di Costabile, Gemma ha ammesso di aver cambiato idea sul cavaliere e di essergli grata per l’interesse dimostrato durante le ultime, difficili, settimane. “A Costabile farò gli auguri, non sono una persona che serba rancore, soprattutto tengo a dire che lui mi è stato molto vicino in questo periodo per me piuttosto difficile, interessandosi spesso al mio stato di salute e questo mi ha fatto molto piacere. Mi ha comunicato di essere tornato alla sua amata Sharm, al caldo, mi sono dispiaciute le nostre incomprensioni perché tenevo molto a lui e avevo sperato che potessimo costruire una bella storia, le cose sono andate diversamente come sapete tutti”, ha confidato Galgani. Non resta che vedere se tra la torinese e Leonardo sarà amore o un nuovo fuoco di paglia...

