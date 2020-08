Uomini e Donne, Gemma Galgani pianta in asso Sirius che si consola con una bella trentenne

Gossip TV

Sembra essere ufficialmente giunta al capolinea la storia tra Gemma Galgani e Sirius. La dama del trono over di Uomini e Donne ha lasciato il giovane corteggiatore, che ha trovato già una nuova fidanzata.

Gemma Galgani si prepara a tornare nello studio di Uomini e Donne a settembre. Dopo tante polemiche, sembra che la storia con Nicola Vivarelli, ovvero il giovane corteggiatore che si fa chiamare Sirius, non sembra aver funzionato. Lui è stato pizzicato in compagnia di una bella ragazza, sua coetanea, e la curiosità dei fan cresce di ora in ora.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna in studio senza Sirius

Continuano le indiscrezioni su Gemma Galgani e Sirius. La dama torinese più amata del trono over di Uomini e Donne ha fatto discutere, accettando il corteggiamento di Nicola Vivarelli. Lui, ufficiale di Marina di neppure trent’anni, si è presentato alla corte della Galgani sotto il nome di Sirius e ha incuriosito moltissimo la dama. La conoscenza tra Nicola e Gemma è stata caratterizzata dalle tantissime polemiche, sia nello studio del dating show di Maria De Filippi, sia tra il popolo del web.

Con l’inizio dell’estate, Sirius si è mostrato molto attivo sui social dove ha documentato le sue vacanze, senza la Galgani. Il corteggiatore ha fatto intendere di aver proposto alla sua dama di incontrarsi e di aver ricevuto, più volte, un sonoro no. Poche ore fa, Gemma ha finalmente rotto il silenzio, parlando della notte di San Lorenzo e rispondendo agli haters che l’hanno assalita sulla sua pagina Instagram.

Uomini e Donne, Gemma Galgani pianta in asso Sirius

Ora, tramite il settimanale ‘Chi’, arriva la conferma che Gemma avrebbe deciso di rifilare un bel due di picche al Vivarelli, piantandolo in asso prima del ritorno nello studio di Uomini e Donne. Lui, nel frattempo, sembra essersi consolato con la vicinanza di una misteriosa ragazza, sua coetanea.

Secondo gli ultimi rumors, Nicola Vivarelli, conosciuto dal pubblico di Uomini e Donne come Sirius, dopo Gemma Galgani avrebbe trovato un nuovo amore. A detta sua, ci avrebbe provato molte volte nel corso dell’estate a trascorrere un po’ di tempo con Gemma che però ha ignorato gli inviti del suo corteggiatore. Adesso pare che Sirius abbia deciso di voltare pagina: l’ufficiale di Marina è stato avvistato in compagnia di una donna di circa 30 anni. Al momento non sappiamo se si tratti effettivamente di una nuova fiamma o un’amica. Probabilmente aspetta la ripresa di Uomini e Donne a settembre per svelarlo - si legge sul quotidiano.

Non è chiaro quali siano le reali cause che hanno portato Gemma a rompere con Nicola ma siamo certi che la torinese fornire la sua versione dei fatti nello studio del trono over.

