Uomini e Donne: Gemma Galgani piange per Leonardo (VIDEO)

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani scoppia in lacrime per Leonardo, commossa dalle attenzioni del cavaliere. Andrea Nicole è nei guai dopo la sfuriata di Alessandro Verdolini, mentre Biagio Di Maro lancia accuse a Bernarda nonostante l'abbia già rimpiazzata con Luana. Nuova esterna seducente per Matteo Ranieri, che finisce per scontrarsi con alcune corteggiatrici a causa di Martina Viali.

Uomini e Donne: Leonardo fa commuovere Gemma

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il racconto di Gemma Galgani, ancora costretta alla quarantena ma in collegamento con lo studio, e Leonardo. Il cavaliere è approdato nel parterre maschie del Trono Over per conoscere una delle dame più chiacchierate della trasmissione, ma per il momento si è dovuto accontentare di qualche telefonata molto intensa. Gemma ha confermato di aver notato una grande sintonia con Leonardo, che si dice pronto a conquistarla e portarla in esterna. I due ballano a distanza e Gemma si commuove molto, scoppiando a piangere, poiché felice delle attenzioni del cavaliere. Tocca poi a Biagio Di Maro, che ha trascorso la notte con Bernarda, per poi confermare di non volerle comunque concedere un’esclusiva. Il cavaliere partenopeo prova ad incolpare la dama, dichiarando di averla messa al corrente delle proprie intenzioni prima della puntata, ma in studio tutti si sono scagliati contro Biagio senza riserve.

Nel frattempo, Di Maro è uscito con Luana e Bernarda ha accettato il corteggiamento di Andrea, quest’ultimo particolarmente furioso per il modo in cui Biagio tratte le donne. Si passa poi al Trono Classico con Matteo Ranieri, che ha portato in esterna Martina Viali. Tra i due c’è una grandissima chimica e l’esterna è stata ad alto tasso erotico, sebbene Matteo sia un ragazzo timido e riservato che tende a non sbilanciarsi. Martina ha voluto mettere in chiaro di essersi sentita attaccata e non difesa dal tronista, che si è scusato per la sua mancata presa di posizione. In studio si discute dell'approccio fin troppo seducente della ragazza e le altre corteggiatrici sembrano deluse dalle reazioni di Matteo.

È la volta di Andrea Nicole che ha scelto di uscire in esterna con Alessandro Verdolini, non presentandosi a quella con Ciprian Aftim, dopo aver visto il corteggiatore molto provato. Viene mandato in onda l’incontro tra Nicole e Alessandro, che è veramente molto arrabbiato con la tronista e crede che ormai lei abbia scelto Ciprian ma non abbia ancora il coraggio di dirlo. Verdolini manda via la tronista, dichiarando di non aver ricevuto mai nessuna sicurezza da lei, mentre Andrea Nicole scoppia in lacrime per la tensione. Alessandro, sebbene abbia compreso i gesti che la tronista ha fatto per lui, rimane fermo sulla sua idea e vorrebbe vedere altro da Andrea Nicole per poter continuare questo percorso insieme.

