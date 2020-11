Uomini e Donne, Gemma Galgani: parte l'Ormone per il cavaliere Biagio

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani ci riprova con Biagio e scoppia la passione dopo una giornata al mare.

Gemma Galgani torna sui suoi passi. La dama più chiacchierata di Uomini e Donne ha dato una seconda occasione a Biagio e ha trascorso con lui una piacevole esterna al mare. La Galgani non nasconde che è scattata la passione con il cavaliere partenopeo, nonostante le critiche degli opinionisti del dating show di Canale5.

Uomini e Donne, Gemma Galgani in preda all'ormone per Biagio

“Ha fatto di tutto per ritrovarmi e incontrarmi”. Inizia così il racconto di Gemma Galgani durante la Puntata di Uomini e Donne. La dama del trono over aveva deciso di chiudere con Biagio, dopo aver scoperto che il cavaliere frequentava più dame contemporaneamente, senza dare spiegazioni delle sue scelte. Biagio è un vero e proprio highlander, capace di incontrare nel giro di 24 ore tre dame e offrire loro una sincera devozione. La Galgani si è tirata fuori da questo quadrilatero amoroso, salvo poi cedere nuovamente alle promesse di Biagio che l’ha cercata con insistenza, chiedendo una seconda chance. Gemma scende in studio e racconta della sua esterna al mare con Biagio, durante la quale è scattato anche un bacio romantico che ha suggellato l’appuntamento.

La confessione a tinte hot di Gemma Galgani a Uomini e Donne

L’entusiasmo della Galgani, tuttavia, è stato gelato dalla scoperta che il cavaliere ha deciso di uscire con Sabina, dopo aver trascorso con lei una giornata in riva al mare. La rivale ha raccontato di esser scambiato con Biagio baci passionali, abbracci teneri in un clima intimo, ricevendo la richiesta di trascorrere insieme la notte. Gemma è stupefatta dal racconto di Sabina e attende con ansia di scoprire se il cavaliere ha una propensione per una delle due dame. “Andrò più a fondo”, annuncia Biagio lasciando senza parole la torinese e suscitando l’ilarità di Maria De Filippi. Secondo Tina Cipollari, Biagio ha fatto la sua scelta ed è più interessato a Sabina. L’opinionista ritiene che il cavaliere sia tornato dalla Galgani solo perché lei ha mostrato pubblicamente di esserci rimasta molto male, mentre la dama ammette di aver provato forti sensazioni fisiche e di reagire in modo molto importante alla vicinanza del cavaliere. Il triangolo continua e per Gemma potrebbe preparasi l’ennesima amara delusione nello studio del Trono Over.

