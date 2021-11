Uomini e Donne, Gemma Galgani minaccia di lasciare la trasmissione!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Tina Cipollari fa infuriare Gemma Galgani, facendole notare il feeling tra Costabile e la nuova dama Dominique. Continua la conoscenza tra Ida Platano e Diego Tavani, che ha sorpreso la dama presentandosi nel suo negozio senza preavviso. Mentre tra Biagio Di Maro e Daniela si conclude nel caos, Andrea Nicole decide di mettere alla prova i corteggiatori Alessandro e Ciprian.

Uomini e Donne: Gemma Galgani al limite, è guerra con Tina

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna tra Pinuccia e Alessandro, che ormai fanno coppia fissa nonostante le remore del novantunenne. Durante il ballo, Costabile invita la nuova dama Dominique, che ha scelto di non conoscere per non fare torto a Gemma Galgani. Il gesto galante del cavaliere fa infuriare la torinese, che entra nel mirino di Tina Cipollari. La vera opinionista, infatti, accusa Gemma di non fare mai il primo passo e di voler obbligare gli uomini che frequenta a comportarsi come lei vorrebbe, arrivando così a trovare scuse per troncare i rapporti. I toni si scaldano e Maria De Filippi passa alla prossima coppia, quella formata da Diego Tavani e Ida Platano. Il romano ha fatto una bellissima sorpresa alla dama, presentandosi senza preavviso nel suo negozio per poterla abbracciare. Ida è felice della nuova conoscenza ma si sente frenata, e Diego ammette di non percepire molto trasporto da parte della Platano, ma di volersi dare un’occasione.

Dopo aver ballato con Costabile, Gemma dichiara che tra loro è tutto apposto e che questa sera usciranno insieme. Gli attacchi di Tina portano Galgani al limite, tanto da minacciare di lasciare per sempre lo studio. “Non so come riesco a sopportare ancora. Tra poco me ne vado, dice sempre cose inopportune”, ha sbottato la dama. Si passa poi a Biagio Di Maro e Daniela che hanno discusso a causa della mancata presa di posizione del partenopeo, che non è riuscito a esprimere il proprio apprezzamento per la donna. Biagio ammette che avrebbe voluto chiudere con la dama e lei sbotta, certa di essere stata presa in giro. Tra i due protagonisti del Trono Over scoppia una discussione molto accesa, durante la quale ribadisce di avere l’impressione di essere stata conquistata e abbandonata con facili scuse.

Si passa al Trono Classico, con la scelta di Andrea Nicola di non portare in esterna nessuno dei suo corteggiatori senza comunicare loro la decisione. Alessandro ha inviato un solo messaggio alla redazione in cerca di spiegazioni, lasciando la tronista delusa. Ciprian, al contrario, ha contattato spesso gli addetti ai lavori, dichiarando tutta la rabbia per non aver potuto trascorrere del tempo con Andrea Nicole.

