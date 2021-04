Uomini e Donne, "Gemma Galgani mi ha fatto vedere rosso, si è smosso qualcosa": imbarazzo in studio

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne su Canale5, Aldo confessa di essersi sentito sedotto da un gesto particolare di Gemma Galgani.

Gemma Galgani torna al centro delle polemiche per la sua conoscenza con Aldo. La dama di Uomini e Donne è molto felice di aver vinto l’ultima sfilata, soprattutto per via della stizza dimostrata da Tina Cipollari. In studio Aldo racconta la sua conoscenza con Gemma, confessando di essere rimasto colpito dal gesto provocante della torinese. Un regalo inaspettato basterà a suggellare la nascita di un nuovo amore?

Uomini e Donne, Aldo si dichiara con un regalo inaspettato per Gemma Galgani

Gemma Galgani è una seduttrice? Questo il quesito posto nella puntata di oggi di Uomini e Donne, quando Aldo ha ammesso di essersi sentito corteggiato dalla dama quando lei, al telefono, gli ha cantato la nota canzone ‘Je t’aime… moi non plus’ con una perfetta dizione francese e un tono di voce decisamente sensuale. Gemma, felice per aver vinto l’ultima sfilata del Trono Over, si è prestata a cantare nuovamente il brano quando Aldo ha dichiarato: “Ha cantante in francese in modo molto sensuale, e io da quel momento ho visto rosso… Visto che ho provato questa emozioni era giusto che te lo dicessi, che lo testimoniassi con qualcosa”.

Leggi anche Uomini e Donne, Tinì gela Gemma Galgani (VIDEO)

Mentre Tina Cipollari si è mostrata come sempre molto scettica nei confronti del nuovo cavaliere, lui ha omaggiato la Galgani con un dono decisamente particolare e sentito ovvero un piccolo corallo rosso fuoco. La dama è molto emozionata per il regalo, ma Tina è certa che stia prendendo tempo poiché non interessata ad Aldo. Secondo l'opinionista del dating show di Canale5, infatti, Gemma sarebbe interessata a uomini molto più giovani e fingerebbe di provare interesse solamente per continuare ad essere protagonista.

In aiuto della dama interviene Maria De Filippi, che fa notare come Gemma non potesse sapere che il cavaliere si sarebbe dichiarato proprio oggi e dunque è normale che lei ci debba riflettere su. La coppia balla insieme al centro dello studio, ma sarà amore? Ricordiamo che la Galgani dovrebbe uscire in esterna anche con Roberto, che non ha fatto colpo al primo sguardo!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.