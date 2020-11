Uomini e Donne: Gemma Galgani litiga con tutti, poi conquista un Cavaliere giovanissimo (VIDEO)

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Gemma Galgani è esplosa e ha litigato con altri protagonisti del trono over.

Gemma Galgani on fire nella Puntata odierna di Uomini e Donne. La dama più chiacchierata del Trono Over non ci sta e ha deciso di replicare a tono alle numerose critiche sono piovute durante l’appuntamento con il dating show di Canale5. Quando Maria De Filippi le presenta un cavaliere piuttosto giovane, la reazione della Galgani stupisce tutti.

Uomini e Donne, Gemma Galgani litiga con Tutti

Gemma Galgani non trova pace. La dama torinese di Uomini e Donne è ancora in cerca dell’amore nello studio di Canale5, e deve lottare con le aspre critiche. Nella Puntata odierna del dating show di Maria De Filippi, Gemma ha annunciato di aver trascorso del tempo con Biagio, nonostante lui non abbia ancora smesso di frequentare Sabina. La Galgani e il partenopeo hanno fatto insieme la pizza, creando un ambiente molto intimo, che tuttavia la dama non ha voluto approfondire negando anche un bacio.

In studio, Gemma è stata criticata per aver continuato a frequentare Biagio, nonostante abbia ammesso pochi giorni prima di essere molto presa da Maurizio. Nella conversazione si è inserita Maria Tona, sempre pronta a lanciare qualche frecciatina alla sua acerrima rivale, ed è scoppiato il caos. Sabrina e Maria si sono ribellate alla Galgani, difesa a spada tratta da Armando Incarnato, che è esplosa e ha alzato la voce chiedendo che non si parlasse più di lei.

Uomini e Donne, nuovo giovane cavaliere per Gemma Galgani

Calmati gli animi, la torinese ha dichiarato di continuare a nutrire dubbi su Biagio e di voler pensare al destino di questa frequentazione. Nel frattempo, Maria ha annunciato che per Gemma c’era un cavaliere di 41 anni pronto a corteggiarla. Il nuovo arrivato sembra essere molto sicuro di sé, contrariamente a Gemma che invece non è sembrata particolarmente colpita dal cavaliere romano. A questo punto, Riccardo Guarnieri che ha parlato di Roberta Di Padua, è intervenuto chiedendosi perché cavaliere molto giovani approdino nel programma per Gemma, insinuando che vogliono corteggiarla solamente per farsi pubblicità.

La Galgani, ancora furiosa con il cavaliere pugliese per la fine della storia con Ida Platano, ha minacciato di rivelare retroscena se Riccardo continua ad intervenire a sproposito. Dopo un ballo, Gemma ha accettato di conoscere meglio il nuovo cavaliere anche se commenta di non aver provato alcuna emozione a pelle.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.