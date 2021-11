Uomini e Donne, Gemma Galgani: ''Isabella Ricci e Giorgio Manetti? Sono gelosa''

Gossip TV

Gemma Galgani parla della possibilità che tra Isabella Ricci e Giorgio Manetti nasca un’amicizia, poi riflette su Costabile.

Ancora guai nella vita amorosa di Gemma Galgani. La dama torinese ha intrapreso la conoscenza di Costabile, certa che l’elegante cavaliere avrebbe potuto diventare il suo principe azzurro. A causa delle insicurezze di Gemma e alcuni atteggiamenti sospetti di Costabile, la storia d’amore è finita prima di iniziare e Galgani non ha nascosto la sua delusione. Come potrebbe andare peggio di così per la dama di Uomini e Donne? Sembra che lo storico ex Giorgio Manetti abbia intenzione di conoscere meglio la sua acerrima rivale, Isabella Ricci.

Uomini e Donne, Gemma Galgani delusa da Costabile: “Mi manca”

La dama più chiacchierata del trono over non smette di stupire i fan di Uomini e Donne, con le peripezie amorose che sembrano non riuscire mai ad afferrare un lieto fine. Gemma Galgani è stata scaricata da Costabile, dopo settimane di relazione intensa che avevano fatto credere alla torinese che questa volta sarebbe potuta essere quella giusta. Gemma ha lamentato una certa latitanza da parte di Costabile, ogni volta che i due si trovavano lontano dalle telecamere, al punto di sospettare delle reali intenzioni del cavaliere. Quest’ultimo, dopo aver rassicurato molto volte Gemma, ha perso del tutto la pazienza e ha troncato in fretta e furia al centro dello studio, gettando Galgani nello sconforto. Come ha reagito la dama all’ennesima delusione d’amore?

“Domanda difficile a cui rispondere. Direi che mi sento stranita, amareggiata e sorpresa. D’altronde a chi fa piacere essere lasciato^ Non ho problemi ad ammettere che ho fatto degli sbagli. Di certo ho sopravvalutato il suo carattere apparentemente molto accomodante e paziente, che alla fine non era proprio così disponibile: invece di un dialogo chiarificatore come si dovrebbe sempre affare, ha scelto la soluzione più semplice, scappare! Non mi resta che una magrissima consolazione: Tina questa volta ha clamorosamente sbagliato, non sono stata io a lasciarlo”, ha ammesso Gemma al settimanale di Uomini e Donne.

Nel corso dell’ultima puntata, abbiamo visto la dama in lacrime e, come teorizzato, Gemma ha ammesso che erano scaturite da delusione e amarezza: “Il mio pianto questa volta è stato espressione di grande amarezza. Ero davvero convinta che con Costabile avessimo messo qualche fila d mattoni per costruire qualcosa, un legame, una relazione, una compagnia reciproca e invece… Frequentazione interrotta come neve al sole. Le mie lacrime sono scaturire dall’ennesima delusione e per me stessa […] Mi manca il suo sorriso dolcissimo, che continuo a vedere in studio anche se non più per me. Mi mancano i suoi apprezzamenti per le piccole cose, mi manca l’aspettativa e l’idea del nascere di una relazione”.

Parlando della rivale Isabella Ricci, la torinese ha commentato l’ipotesi che nasca un’amicizia tra Giorgio Manetti e Isabella, dopo l'invito a Firenze. "Mi darebbe fastidio se Isabella Ricci frequentasse Giorgio, proprio per la falsità dell’elegante signora che si definisce la paladina delle donne. E poi mi chiedo: una tigre della Malesia come Isabella, un’imprenditrice realizzata, ex modella, una donna molto sicura di sé, possibile che non sappia replicare a dovere quando Gianni la sgrida e che solo Giorgio Manetti possa esserle d’aiuto? Credo che la sua sia stata una mossa da stratega, ma scontatissima”, queste le parole al vetriolo di Galgani.

