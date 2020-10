Uomini e Donne, Gemma Galgani invita Biagio a Casa: "Baci e approcci, momenti passionali"

Gossip TV

Gemma Galgani invita il cavaliere Biagio a Casa dopo la Puntata di Uomini e Donne e descrive l'incontro con il suo corteggiatore.

Gemma Galgani non trova pace. La dama torinese di Uomini e Donne sta conoscendo il cavaliere Biagio, anche se non si fida delle sue reali intenzioni. La Galgani ha confessato di aver invitato a casa sua Biagio e di essersi scambiati effusioni passionali, suscitando la curiosità di Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Uomini e Donne, Gemma Galgani fa una rivelazione su Biagio

Nonostante le continue sfuriate di Tina Cipollari, Gemma Galgani continua a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne. La dama torinese più discussa del Trono Over sta conoscendo Biagio, che si è mostrato molto romantico e passionale. Sfortunatamente, il cavaliere non ha intenzione di concedere l’esclusiva con Gemma e sta conoscendo anche altre persone, tanto da far venire seri dubbi alla torinese. In studio, infatti, Biagio si confronta con Maria e Sabina, la quale ha confessato che l’uomo le ha regalato addirittura un anello.

Tra una polemica e l’altra, Gemma ha dichiarato di aver invitato Biagio a casa sua dopo una bella cena trascorsa insieme. La Cipollari l’ha interrogata sull’incontro privato e la Galgani ha ammesso di aver scambiato con il cavaliere baci e abbracci focosi, e di aver fermato Biagio prima di andare troppo oltre, dal momento che nutre ancora tanti dubbi sulle sue reale intenzioni. I racconti di Sabina, infatti, confermano che il partenopeo sembra avere l’idee poco chiare.

A peggiorare la situazione, le rivelazioni di Maria che è stata omaggiata come tutte dalle mozzarelle di bufala, e ha ammesso che l'uomo ha tentato insistentemente di baciarla. Insomma, Biagio sembra comportarsi allo stesso modo con tutte le dame come aveva già annunciato Aurora Tropea, che da diverse puntate accusa l’uomo di essere finto. Gemma è rimasta molto colpita dalle parole delle altre dame e si è infuriata, soprattutto dal momento che Biagio sembra anche tenerla all’oscuro di tutto. Come andrà a finire questo quadrilatero amoroso?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.