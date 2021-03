Uomini e Donne, "Gemma Galgani hai sempre lo stesso copione": la dama torna da Maurizio ed esplode il caos

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Gemma Galgani racconta di aver contattato nuovamente Maurizio Giaroni e scoppia il caos in studio.

Gemma Galgani è imprevedibile e non è escluso che possa cambiare idea in modo repentino, lasciando sotto shock il pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver lanciato accuse pesantissime a Maurizio Giaroni, la dama del Trono Over ha ammesso di aver deciso di ricontattare il cavaliere dopo la sfilata del parterre maschile. In studio, inevitabilmente, scoppia il caos e Tina Cipollari e Gianni Sperti accusano la torinese di essere incoerente e indifendibile.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Maurizio Giaroni di nuovo insieme

Gemma Galgani ha deciso di dare una seconda occasione a Maurizio Giaroni. La dama torinese aveva iniziato a frequentare il cavaliere del Trono Over diverse settimane fa, quando lui era ancora molto indeciso se proseguire questa conoscenza o concentrarsi sulla rivale Maria Tona. Dopo aver chiuso con il Giaroni, Gemma non ha risparmiato critiche pungenti e accuse pesantissime al protagonista di Uomini e Donne, arrivando a sospettare che lui l’avesse usata per emergere in puntata. Poi, colpo di scena, la sfilata dei cavalieri risveglia sentimenti mai sopiti nella torinese, che interpreta lo sguardo di Maurizio come un invito a ricominciare.

Così, la Galgani contatta il cavaliere e i due decidono di riprovarci. In studio, la dama viene attaccata immediatamente dagli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, furiosi per l’incoerenza della dama che sceglie di tronare proprio da chi aveva accusato di sfruttarla pochi giorni prima. Mentre la dama tenta di spiegare le sue ragioni, Gianni ammette di essere rimasto molto deluso da questo colpo di scena e di non poter difendere in alcun modo Gemma. Anche Maria De Filippi interviene sulla spinosa questione, facendo notare alla Galgani come spesso lei interpreti uno sguardo o un piccolo gesto come una vera e propria dichiarazione d’amore.

Quando Maurizio siede al centro dello studio la situazione peggiora. Il cavaliere, che ha ricevuto anche una sorpresa da parte della torinese, ha ammesso di non aver avuto lo stesso pensiero dopo la sfilata ma di aver cambiato idea quando la Galgani l’ha ricontattato. La Cipollari diventa una furia, dichiarando che il cavaliere sta usando la dama e giocando con la sua popolarità. Insomma, la situazione non è chiara e anche il Giaroni non aiuta a fare luce sui sentimenti che sono sbocciati nuovamente tra loro. Tutti sono piuttosto scettici nei confronti di questa coppia che potrebbe comunque riuscire a stupirci.

