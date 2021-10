Uomini e Donne, Gemma Galgani ha mentito: la dama smascherata in diretta tv!

Gossip TV

Nella Puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Isabella Ricci smaschera l'omissione di Gemma Galgani e scoppia il caos in studio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani è delusa dalla cena con Pierluigi e vuole interrompere la loro conoscenza. Isabella Ricci porta in studio le prove delle bugie di Gemma sul rapporto con Biagio Di Maro, e scoppia il caos. Dopo la sfuriata di Tina Cipollari, Pinucciaconfessa ad Alessandro i suoi sentimenti.

Uomini e Donne: Isabella Ricci smaschera Gemma Galgani

Gemma Galgani invita Pierluigi ad uscire insieme dopo l’ultima puntata e un esterna piuttosto piacevole. Prima delle cena con il cavaliere, la dama torinese si sfoga con la redazione, felice per il fatto che Pierluigi non si sia lasciato condizionare dalle critiche di Tina Cipollari.Trascorsa una settimana, Gemma chiede al cavaliere di anticipare il ritorno a Roma per potersi incontrare, ma lui rifiuta con la scusa di dover passare del tempo con la figlia. Pierluigi invia un messaggio alla torinese, sbagliando palesemente destinatario, nel quale il cavaliere si lamenta di dover vedere Gemma. Nonostante i malintesi, i due si incontrano ma la cena va malissimo e finisce con un brutto litigio.

In studio, l’ingresso della torinese è accolto con la solita vena polemica da Tina che è esplosa, dopo il video che mostra le bugie di Gemma: “Sei una bugiarda, vergogna, ti devi vergognare, sei la vergogna di questo studio. Hai detto di non aver avuto a che fare con Biagio, invece… Stai zitta!”. Gemma si scusa per aver sostenuto di non aver mai baciato Biagio Di Maro, sottolineando di aver parlato subito di quanto accaduto e di averlo rimosso. “Tu sei un pessimo esempio per le donne, perché usi le bugie per screditare me. Ma, visto che il bacio si dà in due, voi vi siete messi d’accordo perché nessuno dei due ha raccontato la verità”, ha dichiarato Isabella Ricci, che si è sentita ferita dalle parole che Gemma le ha riservato durante la querelle con il cavaliere partenopeo.

In studio scoppia il caos, tutti accusano tutti, mentre Ida Platano difende l’amica suscitando la rabbia della Cipollari. La presentatrice interrompe le discussioni per far entrare Pierluigi, che viene immediatamente scaricato da Gemma. Il cavaliere è molto amareggiato, e accusa la torinese di aver esagerato con lui, trattandolo senza delicatezza nonostante avesse affrontato un lungo viaggio per incontrarla. Conclusa la questione con un addio definitivo, si siedono al centro dello studio Pinuccia e Alessandro, che sono andati insieme al lago. L'allegra dama, esortata dalla De Filippi, confessa di iniziare a provare un sentimento per Alessandro, nonostante lui non senta ancora le 'farfalle nello stomaco'.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.