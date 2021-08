Uomini e Donne, Gemma Galgani: "Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina", ecco la prima foto

Gossip TV

Nuovo Tv ha pubblicato la prima immagine della dama torinese dopo l’intervento estetico al décolleté.

Il settimanale Nuovo Tv diretto da Riccardo Signoretti, ha pubblicato la prima foto di Gemma Galgani, la dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, dopo l'intervento di mastoplastica eseguito quest'estate. "Guardate, ora ho il seno di quando ero una ragazzina" si legge sulla didascalia accanto alla foto. Gemma, nella copertina del magazine, appare in grande forma e raggiante dopo aver deciso di ritoccare chirurgicamente il decolté.

La 71enne torinese era già finita nel mirino di vari telespettatori per la sua scelta di aver ricorso alla chirurgia estetica esattamente un anno fa, quando ha effettuato un lifting al volto, attirandosi non poche critiche da parte della sua acerrima nemica Tina Cipollari. Oggi Gemma ammette di aver "ceduto alla vanità" e di volersi vedere più bella e desiderabile attendendo ancora il suo principe nel dating show di Maria De Filippi.

Anche l'anno scorso il ritorno in studio della dama era stato caratterizzato da molte polemiche. La protagonista indiscussa del trono over, infatti, era tornata sfoggiando un ritocchino estetico al quale si era sottoposta durante l'estate. In quell'occasione la Galgani aveva confidato di essersi interfacciata con Maria e di averle chiesto un consiglio. Nel programma era intervenuto anche il chirurgo che aveva eseguito il lifting: "E’ stato un lavoro facile perché è stato fatto su una bella donna…Una donna di spirito…Lei è stata una paziente molto positiva…Ci dovrebbero essere più pazienti come lei nella chirurgia plastica…", aveva dichiarato il professor Marco Gasparotti.

